Volvo готовит новый электрический кроссовер EX50: известны первые подробности

Volvo готовит новый электрический кроссовер, который расположится между моделями EX40 и EX60. По предварительным данным, новинка получит название EX50 и будет ориентирована на покупателей среднеразмерных электромобилей. Ее премьера ожидается в 2027 году.

Длина автомобиля составит около 4,6 метра. Среди основных конкурентов называют Audi Q4 e-tron и Tesla Model Y. Ориентировочная стоимость начальной версии может составить примерно 50 тысяч евро, или приблизительно 4,6 млн рублей по текущему курсу.

Изначально проект EX50 рассматривался как замена EX40, однако Volvo решила сохранить младшую модель в линейке и расширить предложение электрических кроссоверов еще одним автомобилем.

EX50 должен стать одним из первых крупных проектов дизайнера Джереми Оффера после его возвращения в Volvo. Внешность автомобиля должна заметно отличиться от EX40. Но фирменные светодиодные фары в форме «молота Тора», ставшие одной из главных визуальных фишек марки, вероятно, сохранятся.

В салоне ожидается горизонтально-ориентированный центральный экран, оформленный по мотивам интерьера EX60. Мультимедийная система, предположительно, получит актуальный интерфейс Google и голосового помощника с искусственным интеллектом.

В основе нового кроссовера, скорее всего, будет лежать платформа SPA3, общая с EX60. Для EX50 рассматриваются аккумуляторы емкостью 83 и 95 кВт/ч. По предварительным данным, запас хода может составить 619 и 659 км соответственно. Более крупная батарея на 117 кВт/ч, обеспечивающая EX60 пробег свыше 800 км, в младшей модели, вероятно, не появится.

Покупателям предложат версии с одним или двумя электромоторами. Также ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью до 400 кВт благодаря 800-вольтовой электрической архитектуре.

Производство EX50 планируется наладить в словацком Кошице. Мощность предприятия рассчитана на выпуск до 250 тысяч автомобилей в год. С 2028 года там также должно начаться производство Polestar 7.

Появление EX50 ждут в 2027 году. Вместе с двумя другими моделями, предназначенными для китайского рынка, новинка станет частью расширения электрической линейки Volvo. К 2030 году компания рассчитывает довести общее количество полностью батарейных моделей в своем портфолио до 13.

Ранее мы рассказывали, что известный британский журналист Джереми Кларксон назвал новый Volvo ES90 «самым глупым автомобилем в мире».