После взлета продажи нового Hyundai Avante резко упали. Покупатели недовольны ценой и оснащением седана

Новое поколение седана Hyundai Avante (также известное как Elantra), только недавно вышедшее в продажу в Южной Корее, продемонстрировало взлет продаж в сравнении с предшественником, но продлилось это недолго. Уже спустя 2 месяца с запуска машины на родине 4-дверка столкнулась с неожиданным резким снижением спроса. Покупателей не устроило подорожание модели, а также некоторые решения по оснащению базовой версии.

Согласно статистике, по итогам октября Hyundai продала на домашнем рынке 5 тысяч 730 автомобилей Avante, это на 1 тысячу 575 машин, или 21,6%, меньше сентябрьского результата, когда было реализовано 7 тысяч 305 экземпляров. В сравнении с октябрем прошлого года снижение составило 4,7%: тогда покупатели приобрели 6 тысяч 14 автомобилей.

Если брать в расчет только новую бензиновую версию модели, то падение выглядит еще заметнее. В сентябре ее продажи достигали 6 тысяч 945 машин, а в октябре сократились до 5 тысяч 50 экземпляров. Разница составила 1 тысячу 895 автомобилей, или 27,3%.

Одной из главных причин, по которым продажи нового седана сначала продемонстрировали отличные результаты, а затем резко пошли на спад, корейские автомобильные СМИ называют повышение стоимости машины в свежем поколении.

Новый Avante с 2-литровым бензиновым двигателем предлагается в комплектациях Modern за 23,98 млн вон (примерно 1,47 млн рублей), Premium за 27,71 млн вон (около 1,7 млн рублей) и Inspiration за 31,52 млн вон (порядка 1,9 млн рублей по текущему курсу).

Для сравнения, базовый Avante предыдущего поколения с 1,6-литровым мотором в исполнении Smart стоил в Корее от 20,34 млн вон (около 1,2 млн рублей), то есть на 3,64 млн вон (около 221 тысячи рублей по нынешнему курсу) дешевле, чем сейчас.

Но это не единственная причина, по которой, вероятно, покупатели стали отказываться, от покупки этой модели. Дополнительно их недовольство вызвало оснащение комплектации Modern.

Дело в том, что в новом поколении Avante в ней отсутствует отдельная цифровая приборная панель: информация о скорости и движении отображается в левой части центрального дисплея. Полноценный тонкий экран диагональю 9,9 дюйма предлагается за дополнительную плату в 350 тысяч вон (при пересчете на российскую валюту около 21 тысячи рублей).

Если покупатель отказывается от этой опции, за рулевым колесом остается пластиковая панель без отдельного дисплея. Это решение вызвало бурю критики со стороны клиентов компании, логично посчитавших странным повышение цены машины при сокращении привычного оборудования.

Между тем, недавно стало известно о планах Hyundai выпустить «заряженную» модификацию Avante с литерой «N», которая может навязать конкуренцию Honda Civic Type R.