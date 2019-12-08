Новый Toyota RAV4 стал «Автомобилем года в Японии»

В Японии состоялось торжественное оглашение победителей ежегодной премии «Car of the Year Japan» («Автомобиль года в Японии»). Впервые за несколько последних лет лучшим автомобилем в «Стране восходящего солнца» стал представитель местного автопроизводителя – Toyota RAV4 пятой генерации. Кроме того, для «Тойота» эта победа стала первой за последние десять лет.

С 2017 года победителями этой премии становились автомобили шведского бренда Volvo – XC60 и XC40 соответственно.

Жюри конкурса состояло из 69 журналистов, которые отдали пятому поколению Toyota RAV4 436 баллов в голосовании. На втором месте расположилась Mazda3 – 328 баллов, а ТОП-3 замкнула BMW 3-Series – 290 баллов.

В категории «Лучший иностранный автомобиль» победа досталась BMW 3-Series. «Самым инновационным автомобилем» назван обновленный Nissan Skyline с шоссейным автопилотом. «Самым эмоциональным» стал – Jeep Wrangler, а лучшим в номинации «кей-кар» оказался Nissan Dayz/Mitsubishi eK.