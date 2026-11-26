Всем известны рамные внедорожники Land Cruiser, но в линейке японского автопроизводителя Toyota есть немало региональных моделей схожего формата, но с гораздо более бюджетной ценой.

Одним из них является автомобиль Rush, который недавно пережил обновление в Индонезии в оспортивленной модификации GR Sport.

Toyota Rush впервые появилась в 2006 году как компактный внедорожник для развивающихся рынков. Модель создавалась в тесном сотрудничестве с Daihatsu, а ее техническим братом оказался Terios. Автомобиль получил заднеприводную компоновку с возможностью выбора полного привода в зависимости от рынка и поколения.

Длина кузова составляет 4435 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1705 мм. Колесная база достигает 2685 мм. По габаритам Rush немного уступает Toyota RAV4, но предлагает трехрядную компоновку салона на семь человек. Это является одним из главных преимуществ модели в своем сегменте.

Внешность версии GR Sport стала заметно выразительнее. Спереди появилась новая горизонтальная решетка радиатора черного цвета, дополненная спортивным обвесом.

Темные защитные накладки установлены на нижних частях переднего и заднего бамперов, а также по бокам кузова. Черные корпуса зеркал и дверные ручки сочетаются с двухцветными легкосплавными дисками диаметром 17 дюймов.

В салоне преобладает черная отделка. Центральное место на передней панели занимает 9-дюймовый сенсорный экран с фирменной заставкой GR Sport. Также установлены новые спортивные кожаные сиденья, а на рулевом колесе появилась эмблема спортивного подразделения Toyota.

Техническая часть осталась без изменений. Rush GR Sport оснащается атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра с четырьмя цилиндрами. Он развивает 104 л.с. и 136 Нм крутящего момента. Покупателям доступны пятиступенчатая механическая коробка передач и четырехступенчатый автомат.

Цена обновленного Toyota Rush GR Sport на индонезийском рынке уже раскрыта и начинается от 305,5 миллиона рупий (около 1,4 млн российских рублей).

Напомним, ранее стали известны подробности о грядущей смене генерации другого рамного внедорожника Toyota Fortuner, вотчиной которого также является Юго-Восточная Азия.