Неофициальный компьютерный рендер нового Toyota Land Cruiser 400

Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать в 2029–2030 годах. Флагманский внедорожник, вероятно, сохранит рамную конструкцию, но получит индекс 400, более совершенные гибридные технологии и заметно измененную внешность. По крайней мере на это уже намекают в японской автомобильной прессе.

Напомним, актуальный Land Cruiser 300 появился в августе 2021 года. В основе модели лежит архитектура GA-F, разработанная в рамках философии TNGA. Она позволила повысить жесткость конструкции и снизить массу по сравнению с предшественником. Для следующего поколения Toyota, вероятно, сохранит эту основу, адаптировав ее к новым силовым установкам и дополнительным электронным системам, пишет японское инсайдерское издание Response.

Внешность будущей модели может заметно отличиться от нынешней. На компьютерном рендере (в заглавии этого материала) новый Toyota Land Cruiser 300 получил переднюю часть с массивной горизонтальной компоновкой, которую авторы называют «стальной маской».

Над тройными проекционными светодиодными фарами проходит световая полоса во всю ширину кузова. Ниже расположились вертикальные элементы, напоминающие диффузоры, а новая решетка получила горизонтальный рисунок.

Боковины кузова могут обзавестись более глубокими выштамповками в нижней части дверей. Накладки на порогах и колесных арках подчеркнут внедорожный характер модели. Горизонтальная линия крыши, вероятно, останется близкой к нынешней.

По неофициальной информации, главным техническим новшеством может стать гибридная силовая установка на базе 3,5-литрового бензинового V6 с двойным турбонаддувом. В нынешней системе электромотор установлен между двигателем внутреннего сгорания и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Для следующего поколения прогнозируется сохранение параллельной схемы с модернизированными двигателем, батареей и электронным управлением.

Потенциальная суммарная мощность силовой установки может составить около 500 л.с., а крутящий момент – примерно 800 Нм. Инженеры Toyota, вероятно, уделят внимание не только разгону на асфальте, но и точному распределению тяги на малых скоростях при движении по камням и грязи.

Дизельный вариант также может остаться в гамме. Актуальный 3,3-литровый V6 с двойным турбонаддувом развивает 307 л.с. и 700 Нм. Для внедорожника, рассчитанного на дальние поездки и сложные условия эксплуатации, сохранение дизеля выглядит логичным вариантом.

Ранее Дейли-Мотор публиковал альтернативные рендеры Toyota Land Cruiser 400, а также рассказывал, насколько может подорожать этот внедорожник с выходом его нового поколения.