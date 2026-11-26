Toyota Alphard четвертого поколения может пережить первый крупный рестайлинг уже в 2027 году. Компания, вероятно, сосредоточится на изменении передней части, модернизации электроники и улучшении ходовых характеристик. Поводом для экстренного обновления называют не только возраст модели, но и возвращение на рынок серьезного конкурента в лице нового Nissan Elgrand.

Актуальный Alphard серии 40 был представлен летом 2023 года. За это время минивэн не только не утратил, но еще и укрепил позиции в сегменте роскошных семейных и представительских автомобилей. Машину хвалят за ее выразительную переднюю часть кузова, просторный пассажирский салон, высокий уровень шумоизоляции и комфорт на задних сиденьях.

Все шло для «Альфарда» неплохо, но ровно до тех пор, как Nissan решили сменить поколение модели Elgrand. Минивэн, представленный этим летом, получил не только гораздо более современный дизайн, чем у Toyota, но и инновационные технические решения, в том числе гибридную систему третьей генерации e-POWER и электрическую систему полного привода e-4ORCE.

Как ранее рассказывал Дейли-Мотор, флагманский минивэн Nissan всего за три месяца собрал более 10 тысяч заказов, а очередь за ним превысила год. Разумеется, это не могли не заметить в Toyota, поняв, что лидирующие позиции для ее роскошного минивэна впервые оказались под угрозой.

Отвечать на интерес покупателей к конкуренту будет решено классическим способом – досрочной модернизацией актуальной генерации Alphard. Главные изменения во внешности модели могут затронуть переднюю часть кузова.

Полностью отказываться от массивной решетки радиатора Toyota, вероятно, не станет, поскольку она остается одной из узнаваемых особенностей Alphard. Однако компания может переработать внутренний рисунок решетки, оптику и бамперы.

Неофициальный компьютерный рендер, недавно опубликованный в сети, демонстрирует один из возможных вариантов оформления. На нем сохранена крупная решетка, но тройные светодиодные фары и дневные ходовые огни стали тоньше. Горизонтальные элементы в решетке подчеркивают ширину передней части, а измененный нижний воздухозаборник и новые детали бампера делают облик выразительнее и современнее.

Линейка силовых агрегатов машины, вероятно, с экстренным рестайлингом сохранится. Сейчас Alphard продается в Японии с атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,5 литра, гибридной установкой HEV на базе агрегата того же объема и подключаемой гибридной системой PHEV.

Вместо появления совершенно новых двигателей Toyota может сфокусировать свое внимание на настройке существующих установок, снижении расхода топлива и повышении плавности работы.

Отдельное внимание инженеры компании могут уделить подвеске и рулевому управлению автомобиля. Нынешний Alphard использует амортизаторы с частотной характеристикой, которые меняют усилие демпфирования в зависимости от дорожных колебаний. При рестайлинге эту конструкцию могут дополнительно настроить для повышения устойчивости на высоких скоростях без ущерба для комфорта пассажиров.

Также возможна модернизация комплекса систем безопасности, камер, радаров и ассистентов парковки. Мультимедийная система и подключаемые сервисы могут получить обновленное программное обеспечение. В салоне не исключены изменения отделки и отдельных элементов оборудования.

Между тем, одновременно с этим Toyota занимается другим, гораздо более доступным, чем новый Alphard, проектом кросс-минивэна Toyota Raize Space, который может дебютировать осенью следующего года.