На продажу выставлена «Копейка» с двигателем Lancia Delta Integrale

На продажу в Литве выставлен уникальный автомобиль: «копейка», подготовленная к спортивным соревнованиям. ВАЗ-2101, адаптированный для участия к кольцевым гонкам, не сохранил в себе никаких деталей от «классики» Волжского автозавода за исключением кузова.

Для того, чтобы превратить «копейку» в «корч», владелец машины гонщик Миндаугас Гразис максимально уменьшил клиренс машины и облегчил ее конструкцию. Автомобиль оснастили комплектом пластиковых расширителей арок, габаритным спойлером, а также широким передним бампером. Стоковые колеса «копейки» заменили на 17-дюймовые разноширокие диски с гоночными низкопрофильными покрышками.

Под капот машины установили 2-литровый турбированный мотор от легендарной Lancia Delta Integrale. Мощность этого итальянского двигателя составляет порядка 400 лошадиных сил. Кроме того, согласно объявлению, в конструкции гоночных «Жигулей» использовались узлы от BMW 3-Series в кузове E46.

Стоимость гоночного «Жигули» составляет 24 тысячи 230 долларов, что при пересчете на российскую валюту составляет порядка 1 миллиона 560 тысяч рублей.