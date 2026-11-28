Недавно в Китае был частично рассекречен новый Nissan Terrano, который пока только готовится к официальной премьере. Внедорожник получил рамную конструкцию и подключаемую гибридную силовую установку. Но главным в раскрытых сведениях о машине стало даже не это, а то, что она может оказаться предвестником следующей генерации Nissan Pathfinder, которая будет продаваться в США.

Nissan Pathfinder появился в 1985 году. Его первые два поколения имели рамную конструкцию и были тесно связаны с внедорожниками Terrano, продававшимися на других рынках. Начиная с третьего поколения Pathfinder постепенно сместился в сторону семейных кроссоверов с несущим кузовом.

Современная пятая генерация дебютировала в 2021 году, а сейчас дело идет к шестому поколению, в котором «Следопыт» вновь станет рамным. И помочь ему в этом может, как и на заре его существования, родственник Terrano.

По информации издания CarBuzz, планы Nissan по выпуску рамных внедорожников в Штатах носят глобальный характер. Первой такой моделью должен стать возрожденный «рамник» Xterra, а следом за ним может состояться премьера и нового Pathfinder, который переберется на рамную платформу.

Китайский Terrano, фотографии и информация о котором были слиты в открытый доступ недавно, выделялся не только брутальным внешним видом. Для машины заявили возможность буксировки прицепа массой около 2,5 тонны, а также несколько силовых установок: от 2,3-литрового турбодизеля до 2-литрового бензинового турбомотора и подключаемого гибрида на базе 2-литрового ДВС.

Американская версия этой модели, если она появится и будет носить имя Pathfinder, скорее всего, получит другую технику. Ранее в Nissan подтвердили разработку внедорожника Xterra с бензиновым V6 и гибридной силовой установкой на его основе. Вероятно, аналогичные агрегаты рассматриваются и для будущего Pathfinder.

А вот что точно новый «Следопыт» может позаимствовать у Terrano из Китая, так это его брутальный внешний облик. В дизайне автомобиля, фотографии которого появились в открытом доступе, прослеживались экстерьерные решения-отсылки к внедорожникам Nissan прошлых лет.

Массивные крылья, крупные бамперы и трехсекционная решетка радиатора напоминают классические модели марки, а в передней части заметны черты прежних поколений Pathfinder.

Каким в итоге окажется новый Nissan Pathfinder для рынка США, если ему дадут унаследовать ДНК нового Terrano из Китая, и когда можно ждать его официальной премьеры – пока неизвестно.

Ранее мы рассказывали, что возрожденный Nissan Xterra могут представить до конца 2027 года, но его рыночный дебют, вероятно, состоится только в 2028-м.