Неофициальный цифровой рендер преемника Lexus UX

Компания Lexus готовится завершить продажи в Японии своего компактного и недорогого кроссовера UX. Выпуск этой модели для внутреннего рынка собираются остановить уже в феврале 2027 года, но без преемника этот «паркетник», скорее всего, не останется. Накануне в открытом доступе появились первые рендерные изображения некоего кроссовера Lexus, длина которого составит 4,5 метра.

История Lexus UX началась в 2018 году, когда он возглавил сегмент компактных вседорожников компании. Однако впоследствии статус самого маленького и дешевого кроссовера бренда перешел к модели LBX длиной 4,2 метра. У UX было несколько версий, в том числе полностью электрическая модификация с индексом UX300e. Но вместе с уходом этой модели с конвейера вскоре не останется и ее.

На компьютерных рендерах, которые подготовили японские независимые дизайнеры, показан компактный кроссовер с массивной передней частью. В центре расположена решетка радиатора, выполненная с внутренним рисунком в виде веретена.

Неофициальный цифровой рендер преемника Lexus UX

По краям установлены раскосые фары, от которых идут вертикальные бумерангообразные ответвления дневных ходовых огней, а под головной оптикой установлены декоративные углубления, имитирующие воздуховоды к передним тормозам.

Кроме того, машина на рендере получила мускулистые колесные арки, рельефные выштамповки задних дверей и пластиковый обвес, прикрывающий ЛКП автомобиля от повреждений, а нижняя часть «передка» оказалась украшена серебристой накладкой.

Никакой информации о том, на какой платформе будет построен кроссовер, пока нет. Если машина получит отдельную «тележку» для электромобилей, инженеры смогут свободнее разместить тяговую батарею и электромоторы, а также увеличить колесную базу машины. Впрочем, скорее всего, продавать преемника UX будут не только в полностью «батарейной» модификации, но и в виде классического гибрида HEV и с подключаемой гибридной системой PHEV.

Две последние версии в последнее время пользуются в мире растущей популярностью на фоне отрицательной динамики классических «электричек».

Более полноценные подробности о сменщике Lexus UX могут подоспеть к середине следующего года. К тому моменту этот кроссовер будет полностью выведен из ассортимента компании, оставив вакантным место, которое премиальный суббренд Toyota наверняка попытается быстро занять какой-то моделью.

Между тем, недавно Дейли-Мотор рассказывал о проекте модернизации другого, куда более популярного и важного для Lexus кроссовера – модели RX.