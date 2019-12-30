Кроссвэн Suzuki X7L выходит в продажу

Японская Suzuki объявила о начале продаж своего нового кроссвэна XL7. Согласно информации, опубликованной пресс-службой марки, первым рынком для новинки станет Индонезия, где реализация таких автомобилей начнется в первом квартале 2020 года.

Длина нового Suzuki X7L составляет 4445 мм, а размер дорожного просвета равен 180 мм. Новинка представляет собой 7-местную версию хорошо известного покупателям стран Юго-Восточной Азии кроссвэна XL6, который завоевал статус бестселлера в Индии. Несмотря на сходство новый модель X7L отличается от своего более компактного собрата наличием другого оформления передней части кузова, а также расширителями колесных арок и защитным обвесом из неокрашенного пластика.

В базовый список оснащения автомобиля входят: мультимедийная система с сенсорным 7-дюймовым дисплеем, климат-контроль, круиз-контроль, парктроники сзади и многое другое.

Приводит в движение новый Suzuki XL7 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель, выдающий 105 лошадиных сил, связку которому составляет вспомогательный стартер-генератор на 48 вольт, 5-скоростная МКПП или 4-диапазонный «автомат».

Стоимость нового 7-местного кроссвэна от «Сузуки» пока не объявлена. За его собрата XL6 сейчас в Индии просят от 980 тысяч до 1 миллиона 146 тысяч рупий или 852 тысячи – 995 тысяч рублей соответственно.