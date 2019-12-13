Госдума решила оставить техосмотр личных автомобилей

Сегодня утром представители Государственной Думы приняли решение относительно нового законопроекта, который предполагал отмену технического осмотра для личных транспортных средств. На официальном сайте структуры можно посмотреть трансляцию голосования.

Отметим, что ряд инициаторов только на прошлой неделе внесли новый законопроект на рассмотрение, который предполагал снижение нагрузки с автомобилистов. Так, в поддержку законопроекта, депутаты указали на то, что технический осмотр не во многом влияет на показатель аварийности. А больше всего смертельных ДТП происходит не из-за плохого состояния машин, а из-за нетрезвых водителей и откровенно плохих дорог.

Чиновники рассказали, что большой процент автомобилистов за год даже не накатывают необходимый километраж, который требует очередного прохождения процедуры технического осмотра. Да и в народе сохранилась практика проводить процедуру формально, по факту даже не осматривая автомобиль. Соответственно, для многих техосмотр является лишь необходимой финансовой тратой.

Однако, несмотря на серьёзные доводы, в Государственной Думе этот законопроект был отклонён единогласно.