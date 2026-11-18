Два эксклюзивных гиперкара – Ferrari LaFerrari и McLaren Senna – оказались фактически брошенными на таможенном складе в Маниле (Филиппины). Автомобили уже больше года не могут покинуть территорию ведомства из-за проблем с импортным оформлением и многомиллионных налоговых обязательств. Теперь их дальнейшая судьба будет решаться на аукционе.

Оба автомобиля были конфискованы Филиппинским таможенным бюро (BOC). По информации издания Supercar Blondie, совокупная сумма невыплаченных налогов, пошлин и других сборов, связанных с их ввозом, достигает примерно 2,7 миллиона долларов (около 222 миллионов российских рублей по текущему курсу). Владельцы не получат свои гиперкары обратно как раз из-за финансового вопроса.

История с автомобилями получила огласку после того, как видеоблогер с ником «Amadeusiom» сумел попасть на территорию таможенного управления в Манильской гавани. Он связался с представителями ведомства и получил возможность снять находящиеся там автомобили.

Считалось, что это невозможно, но, как оказалось, сотрудники таможни хотели привлечь внимание к мини-коллекции. Сейчас они готовятся продать их на торгах конфискованной техники по как можно более высокой цене и заинтересованы в дополнительной огласке.

В числе машин, которые достойны особого внимания, оказались легендарные модели LaFerrari и McLaren Senna. Первая относится к числу наиболее редких гибридных суперкаров Ferrari, а стоимость отдельных экземпляров оценивается примерно в 5,4 миллиона долларов (примерно 444 млн рублей). McLaren Senna создавался с оглядкой на трековые характеристики и способен развивать скорость до 335 км/ч.

Вряд ли машины будут стоить очень дорого, но даже это может не стать для них спасательным плотом. Потенциальным владельцам придется разбираться с документами, оформлением права собственности и возможными последствиями прежних нарушений импортных правил.

Еще больше вопросов вызывает техническое состояние гиперкаров, которые длительное время находились без движения в условиях жаркого и влажного климата.

Углепластиковые кузовные элементы и монококи точно потребуют внимательного осмотра, а сложные силовые установки будут нуждаться в специальном дорогостоящем обслуживании.

Этой весной Дейли-Мотор также рассказывал о том, что в Штатах на общественной парковке обнаружили бесхозный суперкар Chevrolet Corvette C8.

К примеру, в LaFerrari используется гибридная система с атмосферным V12 и технологией KERS. Длительный простой способен привести к проблемам с аккумуляторами, уплотнениями, техническими жидкостями и электрическими компонентами. McLaren Senna, несмотря на более простую конструкцию, почти наверняка также потребует тщательной диагностики перед возвращением на дороги.

Сроки начала торгов за эти автомобили пока не определены.

Этой весной Дейли-Мотор также рассказывал, что в Штатах на общественной парковке обнаружили бесхозный суперкар Chevrolet Corvette C8, который дожидаясь владельца на протяжении долгого времени покрылся грязью и был исписан прохожими.