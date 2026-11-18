Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения получил высшую пятизвездочную оценку в рамках японской программы проверки безопасности автомобилей. Машину похвалили за результаты краш-тестов и работу электронных ассистентов.

Однако на зарубежных рынках ситуация с новым «РАВ4» выглядит чуть иначе. В испытаниях американского института IIHS кроссовер не смог претендовать на высшую награду.

Toyota RAV4 актуального поколения был представлен весной 2025 года. С тех пор машина успела выйти практически на все основные рынки сбыта и сейчас массово представлена даже в России, куда ее ввозят по неофициальным каналам.

О результатах проверки «паркетника» на безопасность недавно объявило Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии и Национальное агентство по предотвращению дорожно-транспортных происшествий (NASVA).

В этом году требования к оценке стали строже. В программу включили дополнительные испытания на фронтальный удар с перекрытием, проверку защиты при столкновениях на перекрестках и работу систем предотвращения аварий с участием мотоциклов. Отдельно оценивались автоматическое экстренное торможение (AEBS) и средства оповещения спасательных служб.

По итогам тестов на родине RAV4 нового поколения получил оценку уровня А за активную безопасность и класс А за защиту при столкновении. Система автоматического оповещения о чрезвычайных ситуациях также получила расширенную оценку. По совокупности результатов кроссоверу присудили пять звезд, что является самым высоким показателем в таких тестах.

Утверждается, что достигнуть высоких оценок машине удалось благодаря не только отличным результатам в краш-тестах, включая фронтальные с перекрытием, а также боковые удары, но и за счет грамотной работы электронных помощников.

Впрочем, результаты японских испытаний автоматически не означают, что машина выглядит одинаково хорошо с точки зрения безопасности во всех международных программах.

Так, к примеру, в недавних тестах американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) кроссовер не смог завоевать награду Top Safety Pick.

Несмотря на то, что автомобиль получил оценку «Хорошо» во всех основных краш-тестах, проверках фар и систем предотвращения столкновений с другими машинами и пешеходами, показатели защиты задних пассажиров оказались недостаточно высокими. В частности, у манекенов на задних сиденьях зафиксировали повышенные индексы риска травм головы, шеи и грудной клетки.

Ранее Дейли-Мотор сообщал, что вскоре конкуренцию свежему Toyota RAV4 навяжет новое поколение кроссовера Honda CR-V, премьеру которого ждут в 2027 году.