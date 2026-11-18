Неофициальный цифровой рендер нового компактного минивэна Nissan (2028)

В российском сегменте небольших минивэнов самой известной моделью является Lada Largus, но за границей (в частности в Японии) в этом классе представлено множество моделей. Одними из наиболее популярных среди них являются Toyota Sienta и Honda Freed, но вскоре у них может появиться конкурент от Nissan.

По информации журнала Motor-Fan, Nissan рассматривает возможность возвращения в сегмент компактных трехрядных минивэнов. Длина машины может составить около 4,2 метра, то есть автомобиль окажется примерно на 20 см короче отечественного Lada Largus. В сравнении с прямыми конкурентами Toyota Sienta и Honda Freed машина окажется меньше примерно на 10 см.

В оснащение могут войти сдвижные двери с обеих сторон и три ряда сидений. Предполагаемая вместимость – от шести до семи человек. Также у машины может появиться двухрядная версия с увеличенным багажным отделением.

Как будет выглядеть потенциальная новинка Nissan пока неизвестно, но ранее независимые дизайнеры представили свои предположения на этот счет.

Неофициальный цифровой рендер нового компактного минивэна Nissan (2028)

На опубликованных рендерах новый маленький минивэн «Ниссан» получил угловатый кузов с короткой передней частью, узкими верхними светодиодными фонарями и отдельными основными фарами ниже. Решетка радиатора приобрела блочный рисунок, а по краям бампера предусмотрели крупные воздухозаборники бумерангоподобной формы.

Пластиковый обвес на колесных арках и дверях, характерный для кроссоверов, придал машине «внедорожный» характер, хотя ожидать от нее каких-то изысков, свойственных автомобилям класса SUV, в любом случае не стоит.

С «техникой» все выглядит куда интереснее. Основой силовой установки новинки Nissan может стать гибридная система e-Power третьего поколения. В ней бензиновый двигатель вырабатывает электричество, а колеса вращают электромотор.

Новая версия использует модуль 5 в 1, объединяющий в себе электродвигатель, инвертор, генератор, редуктор и повышающий редуктор. Кроме того, в ней модернизирован двигатель-генератор, что улучшает экономичность и снижает уровень шума.

Несмотря на позиционирование как небольшой минивэн, в одной из версий у него может появиться система полного привода. Правда, реализована она будет не совсем так, как в традиционных кроссоверах. За привод задней оси, вероятно, будет отвечать отдельный электромотор, установленный специально для задних колес.

Если проекту дадут ход, то премьера нового компактного минивэна Nissan может состояться в 2028 году, а его стартовая цена расположится в пределах 3 миллионов иен (при пересчете на российскую валюту – около 1,5 млн рублей по текущему курсу).

Между тем, недавно мы сообщали о том, каким может оказаться внедорожник Nissan Xterra, который японцы хотят вернуть в строй в ближайшие годы.