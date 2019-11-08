Обновленную Lada Vesta показали на первых фото

Продажи промежуточно-обновленной Lada Vesta 2020 модельного года стартуют в ближайшие несколько дней. Накануне в Сети появились первые фотографии товарных экземпляров этой модели, а также были рассекречены технические характеристики и подробности относительно оснащения.

Главным новшеством обновленной «Весты» стала связка мотор+коробка: 1,6-литровый двигатель на 113 «сил» (152 Нм) и бесступенчатый «автомат» Jatco JF015E.

Автомобиль получил также глянцевые боковые зеркала с электроприводом, антенну на крыше в фирме акульего плавника, спойлер на крышке багажника, хромированную накладку на трубу глушителя и усиленную тонировку.

С места до первой «сотни» новая Vesta разгоняется за 12,2-секунды. Максимальная скорость с новым мотором и коробкой составляет 170 километров в час. Заявленный расход топлива в городском цикле равен 9,9-литрам, а в режиме «трасса» – 6 литров.

Полноценный фейслифт Lada Vesta должна пережить в следующем году, в рамках которого флагман «АвтоВАЗа» обзаведется пересмотренным дизайном кузова и интерьера.