Lifan прекратил выпуск автомобилей

Зарубежные источники сегодня сообщили неожиданную новость. Как оказалось, китайский бренд Lifan может в скором времени прекратить своё существование.

Если верить иностранным средствам массовой информации, то один из двух основных заводов фирмы, который располагается в городке Чунцин, уже закрылся. Вторая производственная площадка была продана. Хотя, пока неясно, кто стал покупателем. Источник отмечает, что фирма была вынуждена остановить производство из-за того, что качество транспортных средств было не соответствующего уровня. Более того, ежегодная статистика показывает, что интерес к этой торговой марке постепенно проседал, продажи падали, тогда как расходы на разработки и поддержание производственных площадок – возрастали.

Что касается нашей страны, то с начала года было реализовано около 4 тысяч автомобилей этой марки, и это на 71 процент меньше, чем годом ранее. Похожим образом ситуация обстоит и на других рынка.

Напомним, что около месяца назад поступила информация о том, что Lifan собирается вернуть на рынок РФ паркетник модели Х70, продажи которого были закрыты в конце весны этого года. И, в свете новых известий, не исключено, что это так и не произойдёт.