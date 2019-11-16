Кроссовер Honda CR-V и Pilot останутся в продаже в России

Пресс-служба российского офиса Honda опровергла информацию о планах по сокращению своего модельного ряда в России со следующего года. Накануне ряд СМИ написал о намерении японцев сократить линейку своих моделей в РФ с 2020 года до одной – СR-V.

Несмотря на то, что в конце текущего года у модели Honda Pilot истекает одобрение типа транспортного средства (ОТТС), компания не собирается снимать этот внедорожник с продаж в России и планирует продлить этот документ. Более того, в «Хонде» заявили, что в следующем году продолжатся поставки в Россию и модели CR-V, которая будет иметь два варианта двигателей, как и раньше.

Напомним, что внедорожник Honda Pilot оснащается в РФ 3-литровым бензиновым двигателем V6, выдающим 249 лошадиных сил при 294 Нм момента. Связку ему составляет АКПП и система полного привода. Стоимость этой модели начинается от 3 миллионов 214 тысяч 900 рублей.

Что касается кроссовера CR-V, то он комплектуется 2- и 2,4-литровыми бензиновыми агрегатами, выдающими 150 и 186 «лошадок» соответственно. В паре с обоими трудится вариаторная трансмиссия. Цена базовой версии CR-V стартует с отметки в 2 миллиона 134 тысяч 900 рублей.