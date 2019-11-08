Кросс-купе Mazda CX-4 вышел в продажу. Жаль, что не в России

Компания Mazda объявила о старте продаж в Китае нового купе-кроссовера Mazda CX-4. Первые «живые» автомобили уже добрались до своих покупателей. Прием заказов на эту модель начался еще в октябре этого года.

Обновленная Mazda CX-4 с рестайлингом получила дизайн, выполненный в новом корпоративном стиле марки. «Паркетник» оснастили другими бамперами, оригинальной радиаторной решеткой, зауженной головной оптикой на LED-элементах, а также новыми задними фонарями.

В интерьере кросс-купе появилась современная мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем и модернизированный блок управления системой климат-контроля, а качество отделочных материалов стало лучше.

Приводит в движение новую Mazda CX-4 2020 прежние двигатели: 2- и 2,5-литровые агрегаты семейства Skyactiv-G, выдающие 158 и 192 лошадиные силы соответственно. Связку обоим составляет 6-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат», работающие как в паре с передним, так и полным приводом.

В арсенал купе-кроссовера вошли: камеры кругового видеообзора, адаптивный круиз-контроль и улучшенная система автоматического торможения.

Стоимость базовой комплектации новой Mazda CX-4 2020 модельного года составляет от 149 тысяч 800 юаней или 1 миллион 365 тысяч рублей. За «топовую» версию новинки просят 219 тысяч 800 юаней или почти 2 миллиона рублей.

Напомним, что в России Mazda пока продает только два своих кроссовера – CX-5 и CX-9. Стоимость первого составляет от 1 миллиона 579 тысяч рублей, а второго – от 2 миллионов 795 тысяч рублей.