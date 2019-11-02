Короли ржавчины: ТОП-5 самых ржавеющих иномарок на вторичке

Коррозионная стойкость кузова порой является одним из основных критериев при выборе того или иного автомобиля на вторичном авторынке. Мы привыкли к тому, что «цветет» в основном продукция отечественного автопрома, но и среди зарубежных моделей есть образцы, не отличающиеся хорошей защитой от «рыжиков».

Эксперты издания «NJCAR» составили пятерку наиболее подверженных ржавчине иномарок, выпущенных в период с 2005 по 2014 год.

Пятерку этого ТОП-а открывает Ford Mondeo образца 2006-2010 года. Этот седан D-класса держится неплохо только первые пять-шесть лет с момента выпуска, но затем можно ожидать появление многочисленных очагов коррозии на порогах, арках и днище.

Строчкой ниже расположилась Mazda6 2005-2008 годов выпуска. Кузов японки спустя четыре-пять лет со старта эксплуатации подвергается появлению ржавчины на днище, крыльях и задних арках.

Третьим в этом списке оказалась Nissan Almera первой генерации европейской сборки, сходившая с конвейера с 2005 по 2006 год. За три-четыре года после покупки в автосалоне «Альмера» начинала ржаветь так, что её порой называли «кормом» для бобров.

Серебро в этом антирейтинге досталось семейству Opel Astra, выпускаемому с 2005 по 2012 год. Самыми проблемными местами в кузове этой модели являются колесные арки, нижняя часть дверей, а также капот и днище.

Наконец, первое место – Geely Emgrand X7 образца 2011-2013 года. Низкая коррозионная стойкость кузова этого китайского кроссовера обусловлена отсутствием оцинковки, некачественным лакокрасочным покрытием и реагентами, которыми обильно посыпают дорогих крупных городов нашей страны.