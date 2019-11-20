Changan готовит собственную версию кроссовера Suzuki Vitara

Китайская автомобильная марка Changan запатентовала дизайн своего нового кроссовера, который имеет связь с японским бестселлером Suzuki Vitara. Японцы не выдержали конкуренции и падения продаж в «Поднебесной», после чего приняли решение продать акции в совместных предприятиях Change и Changan.

За счет того, что теперь компания Changan имеет право пользоваться наработками Suzuki, китайцы готовят новую модель, имеющую большие сходства с дизайн-проектом нынешнего поколения Vitara. Изображение нового «паркетника» накануне зарегистрировало патентное агентство Республики.

Судя по снимку, новый кроссовер Changan отличается от Vitara только модернизированными бамперами и другой решеткой радиатора в стиле СS55, а в кормовой части наличием красной накладки между фонарями. В интерьере новинки также не без новшеств. Появилась виртуальная «приборка» и мультимедийная система.

Под капот кроссовера установят 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» на 122 лошадиные силы, а также 1,4-литровый турбоагрегат на 140 «скакунов». Связку первому составит 5-ступенчатая МКПП, а более мощному положены 6-скоростная «механика» и 6-диапазонный «автомат».