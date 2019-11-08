Бюджетный кросс-вэн Renault Triber бьет рекорды продаж

Вышедший на индийский авторынок бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом и уже бьет рекорды собственных продаж. Согласно статистике, за два последних месяца объем реализации этой модели составил 10 тысяч единиц.

За счет высокого спроса на новый Triber продажи Renault в Индии вновь вернулись к росту: 11 тысяч 516 машин дилеры реализовали в октябре, что на 63% выше, чем было годом ранее.

Напомним, что кросс-вэн Renault Triber продается в Индии в 5-местной и 7-местной версиях. Стоимость автомобиля начинается с отметки в 495 тысяч рупий или 450 тысяч рублей.

Новинка спроектирована на платформе CMF-A+, которая известна по модели Kwid. Длина кросс-вэна составляет 3999 мм, ширина –1739 мм, а ширина – 1637 мм. Несмотря на достаточно компактные габариты в салон «Трайбера» вмещаются до семи человек, а в 5-местной версии объем его багажника составляет 625 литров, что является лучшим показателем в данном классе.

Под капот Renault Triber устанавливается безальтернативный 1-литровый атмосферный мотор на 72 лошадиные силы, сочетающийся с 5-ступенчатой МКПП или 5-диапазонным «роботом».