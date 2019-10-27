Suzuki Vitara Brezza остается популярным несмотря на Kia Seltos и Hyundai Venue

Компания Suzuki поделилась статистикой продаж своих автомобилей по итогам сентября 2019 года. Самой популярной моделью в SUV-линейке компании по-прежнему остается «паркетник» Vitara Brezza, который за первый месяц осени разошелся тиражом в 11 тысяч единиц. Ажиотажный спрос на эту модель не спадает, несмотря на появление в продаже грозных конкурентов из Кореи – Kia Seltos и Hyundai Venue.

Напомним, что длина Suzuki Vitara Brezza составляет 3995 мм, ширина – 1790 мм, а высота – 1640 мм. Размер колесной базы равен 2500 мм. Кроссовер оснащается двумя дизельными моторами на 1,3 и 1,5-литра, мощность которых составляет 90 и 95 лошадиных сил соответственно. Связку обоим составляет 5-ступенчатая МКПП или роботизированная трансмиссия. Привод – только передний.

Стоимость базовой версии Suzuki Vitara Brezza в Индии составляет от 767 тысяч 120 рупий или 692 тысячи рублей по текущему курсу. За «топовую» модификацию японского «паркетника» просят 1 миллион 42 тысячи 119 рупий, что эквивалентно сумме в 940 тысяч рублей.