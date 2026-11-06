Mitsubishi Pajero Ralliart не ограничится стандартным турбодизелем

В начале сентября вместе с возрожденным внедорожником Mitsubishi Pajero был представлен концепт-кар Pajero Rally, который многие посчитали предвестником серийного внедорожника от ателье Ralliart. Несмотря на то, что руководство компании пока открещивается от планов по выпуску такого автомобиля, ряд его комментариев намекает на иное развитие событий.

Название Ralliart связано с гоночной историей Mitsubishi. Подразделение занималось подготовкой автомобилей марки к соревнованиям, включая ралли и ралли-рейды. Одной из самых известных страниц этой истории стали выступления Pajero на ралли «Дакар», где Mitsubishi одержала 12 побед.

Недавно менеджер по продукции Pajero в Mitsubishi Australia Род Пинедо рассказал местному изданию Drive, что решение о возвращении Ralliart на рынок остается за головным офисом компании в Японии.

Но интереснее оказалось даже не это. Отдельно журналисты спросили у топ-менеджера Mitsubishi, достаточно ли возможностей у нынешнего 2,4-литрового мотора для версии с шильдиком Ralliart.

Ответ Пинедо оказался неожиданным: он допустил, что стандартной мощности может быть недостаточно, отметив, что имя Pajero в этой легендарной «раллийной» спецсерии должно оправдывать ожидания покупателей.

Напомним, возрожденный Mitsubishi Pajero получил 2,4-литровый турбодизельный двигатель мощностью 201 лошадиную силу и 470-480 Нм крутящего момента в зависимости от модификации. Это тот же самый агрегат, что ставится в соплатформенный пикап L200/Triton.

Сам концепт Pajero Rally Concept, представленный 4 сентября этого года, выделялся ярко-красной окраской кузова, выполненной в фирменном стиле Ralliart. Внедорожный образ машины дополнили 18-дюймовые легкосплавные диски Work и покрышки Yokohama Geolandar.

Прототип также оснастили шноркелем для преодоления водных препятствий, специальными колесными арками с защитой от царапин и дополнительной защитой днища.

Ранее Дейли-Мотор сообщал, что возрожденный Mitsubishi Pajero уже начал переманивать покупателей у Toyota Land Cruiser, который станет его главным конкурентом на японском и мировом авторынках.