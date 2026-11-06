23-тонный вездеход Mercedes-Benz получил в Китае две спальни и выдвижную террасу

Китайский рынок автодомов переживает свою прайм-эру. Количество брендов, выпускающих такие машины, растет с каждым годом, а некоторые из них решили и вовсе окунуться в супер-нишевый сегмент ультрадорогих экспедиционных домов на колесах.

Одна из них – «поднебесная» марка Armadillo, разработавшая несколько лет назад кемпер Conqueror T. На первый взгляд машина напоминает военный грузовик, но за внушительной внешностью скрывается полноценный роскошный автодом. Он способен доставить четырех человек в удаленные места, куда обычным кемперам добраться непросто, и обеспечить их всем необходимым для автономного проживания.

В основе машины лежит шасси Mercedes-Benz Arocs с колесной формулой 8×8. Под кабиной установлен 15,6-литровый рядный шестицилиндровый турбодизель мощностью 578 л.с. и с крутящим моментом 2800 Нм, доступным при 1100 об/мин. Двигатель работает в паре с 12-ступенчатой автоматической коробкой передач, передающей тягу на все восемь колес.

Для движения по сложному бездорожью предусмотрены шины Michelin XZL, четыре межколесные и три межосевые блокировки дифференциалов. Дополнительную помощь оказывают планетарные редукторы в ступицах, увеличивающие тяговые возможности машины. Песок, грязь и снег не должны стать для нее серьезным препятствием, хотя внушительные размеры требуют внимательного выбора маршрута.

Длина Armadillo Conqueror T составляет 11,15 метра, ширина – 2,55 метра, высота – 3,95 метра. Масса превышает 23 тонны.

Главная «фишка» кемпера – электрическая выдвижная терраса. Она увеличивает площадь жилого пространства с 20 до 25,5 м². Конструкция выдерживает нагрузку до 500 кг и оборудована диваном, столом, электрическим навесом и летней кухней.

Терраса получила собственную систему выдвижения, а жилая зона и открытая площадка могут использоваться независимо друг от друга. За это решение модель удостоилась престижной премии Red Dot Design Award в 2023 году.

Внутри автодома предусмотрены две двуспальные кровати. В отдельной спальне установлена кровать размером 1,96 х 1,45 метра, а круглый диван в гостиной раскладывается в дополнительное спальное место размером 1,96 х 1,25 метра. Общая вместимость составляет четыре человека.

На борту установлены холодильник объемом 243 литра, стиральная машина с сушкой, микроволновая печь, плита, кофеварка и другая кухонная техника немецкой марки MAA. Отделка включает пол из морского тикового дерева. За развлечения отвечают два телевизора диагональю 50 дюймов – один в салоне, второй на террасе, а также аудиосистема Bose.

За автономность в машине отвечает топливный бак объемом 600 литров и резервуар для чистой воды на 800 литров. Емкость баков для сточных и фекальных вод в сумме достигает 540 литров. Электрическая система включает солнечные панели, аккумуляторный блок и дизельный генератор с водяным охлаждением мощностью 8 кВт. Для поддержания комфортной температуры предусмотрены три инверторных кондиционера и две дизельные системы отопления с котлами мощностью по 4 кВт.

Дополнительно для кемпера можно заказать автоматическую лестницу, дверь с магнитным замком, восемь камер наружног видеонаблюдения и заднюю лебедку с тяговым усилием 8400 кг.

А теперь к самому интересному – к цене. Стоимость такого продвинутого автодома в Китае составляет 10 миллионов 880 тысяч юаней. При пересчете на российскую валюту это примерно 132 миллиона рублей.

К слову, это не единственный проект автодома компании Armadillo, основанный на грузовике Mercedes-Benz. Ранее мы рассказывали о доме на колесах, который был создан на платформе вездехода Unimog.