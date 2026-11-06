Новую Hyundai Sonata показали неофициально

Неофициальный цифровой рендер новой Hyundai Sonata

Компания Hyundai может отказаться от выпуска нового поколения модели Sonata, ограничившись вторым рестайлингом актуального поколения этой 4-дверки D-класса. На такой вариант развития событий намекают корейские инсайдеры, недавно представившие серию неофициальных изображений машины с оглядкой на шпионские фото прототипов.

Hyundai Sonata действующего 8-го поколения была представлена в 2019 году. В 2023-м машина пережила плановый рестайлинг.

Считалось, что в ближайшие годы эта модель пройдет через более крупную модернизацию, но, похоже, как и в случае с ее родственником Kia K5, корейцы могут ограничиться еще одним обновлением, после чего станет понятно, какая судьба ждет автомобили этого сегмента в целом, постепенно теряющем спрос среди покупателей.

Неофициальный цифровой рендер новой Hyundai Sonata

По прогнозу независимого корейского виртуального дизайн-ателье NYMammoth, ссылающегося на шпионские прототипы новой Sonata, замеченной во время тестов, Hyundai может пойти по пути эволюции внешнего облика машины.

Автомобиль может сохранить так называемые «бесшовные» дневные ходовые Horizon и общую стилистику оформления, но обзавестись другими блоками фар, новой решеткой радиатора и пересмотренным бампером.

Неофициальный цифровой рендер новой Hyundai Sonata

Корма машины, вероятно, останется прежней, но может примерить слегка иную графику фонарей, отличить которую от прежней можно будет, лишь всматриваясь в оба дизайн-решения и с сравнивая одно с другим.

Куда более серьезные пертурбации, по неофициальной информации, могут произойти в салоне этого седана, где ждут появления абсолютно нового оформления с пересмотренной передней панелью, рулевым колесом в стиле последних моделей Hyundai, а также большим планшетным дисплеем мультимедийной системы под управлением системы Pleos Connect и компактной цифровой комбинацией приборов, установленной возле лобового стекла.

Неофициальный цифровой рендер интерьера новой Hyundai Sonata

Если информация об отказе компании от смены поколения седана подтвердится, то, скорее всего, технически машина останется прежней.

Сейчас, напомним, Sonata продается на родине с 2-литровым бензиновым «атмосферником» на 160 лошадиных сил, 1,6-литровым турбомотором на 180 «сил», а также газовым силовым агрегатом LPG, выдающим 146 «сил». Кроме того, у этой модели есть гибридная версия на 195 л.с. и вариант N Line, развивающий мощность до 290 л.с.

Цены на седан в Корее стартуют от 28 миллионов 760 тысяч вон. При пересчете на российскую валюту по сегодняшнему курсу это около 1,7 млн рублей.

Накануне Дейли-Мотор сообщал о том, что продажи недавно сменившего поколения Hyundai Avante спустя два месяца с момента запуска в Южной Корее резко упали.