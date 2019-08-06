Названы самые продаваемые автомобили Lada за 7 месяцев

Компания «АвтоВАЗ» поделилась результатами продаж своих автомобилей. Согласно информации, полученной от пресс-службы марки, за семь прошедших месяцев 2019 года объем продаж самой популярной модели бренда – Lada Granta – составил 74 тысячи 634 автомобиля, что на 40% выше, чем было годом ранее. Только в июле дилеры «Лада» реализовали в стране более 10 тысяч 650 единиц этой модели.

На втором месте по популярности в линейке Lada за отчетный период расположилась Lada Vesta с 64 тысячами 721 продажами, прибавив по сравнению с прошлым годом 10,4%.

ТОП-3 замкнули универсалы Lada Largus. Их с января по июль 2019 года было реализовано 24 тысячи 380 единиц.

Суммарно с начала 2019 года объем продаж новых легковых и коммерческих автомобилей марки Lada в России составил 203 тысячи 672 экземпляра, что превышает прошлогодние показатели на 2,2%.