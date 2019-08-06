Ford представил роскошный аналог модели Mondeo

Компания Ford представила в Китае обновленную версию своего премиального седана Taurus, модели, которая является соплатформенником «российского» Ford Mondeo.

В рамках рестайлинга автомобиль получил более роскошный внешний вид, в котором изменился дизайн бамперов, радиаторной решетки, задних фонарей, а также полностью светодиодной головной оптики.

В интерьере Ford Taurus расположился большой вертикальный сенсорный дисплей мультимедийной системы, через который теперь можно осуществлять управление системой климат-контроля. Кроме того, седан оборудовали наполовину-цифровой приборной панелью.

Обновившись Taurus незначительно увеличился в габаритах. Теперь длина 4-дверки составляет 5018 мм, что на 22 мм больше, чем было ранее. При этом колесная база седана не изменилась и по-прежнему равна 2949 мм.

Приводит в движение новый Ford Taurus 2-литровый турбированный агрегат EcoBoost, выдающий 245 лошадиных сил мощности. Связку ему составляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Стоимость обновленного седана пока не объявлена, но вскоре должна стать известна, поскольку официальные продажи новинки стартуют уже 16 августа.

Цена дореформенной версии этой модели в «Поднебесной» составляет сейчас от 234 тысяч 800 юаней или 2 миллионов 170 тысяч рублей по актуальному курсу.