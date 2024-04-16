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Ford запатентовал новую технологию для шин: она улучшит сцепление с дорогой и отпугнет воров

В качестве тестовых машин для нее хотят задействовать Mustang и Bronco

Текст: Алексей Шмидт
Копия Tyre pressure sensor fitment 1

В последние годы компания Ford активно патентует разработки своих инженеров, но далеко не всегда реализует их в серийных машинах. Накануне в немецком ведомстве по патентам и товарным знаком появилась заявка на регистрацию революционной идет датчиков давления в шинах, способная улучшить управляемость машины, сцепления ее покрышек с дорогой и даже обезопасить владельца от кражи колес.

Задумка может быть реализована следующим образом: использованием специальных датчиков. Их научили собирать большое количество данных о шинах, которые будут передаваться на автомобиль даже тогда, когда он заглушен. 

ford tpms patent sketch

Используя эти датчики в сочетании с камерой системы помощи вождению позволят машине лучше оценивать рельеф местности, а также мгновенно реагировать на проскальзывание и деформацию шин. 

Кроме того, автомобиль сможет определять, когда его поднимают домкратом за счет разницы в давлении между покрышками во время этой процедуры. Если машина не обнаружит рядом ключ, что активирует сигнализацию, тем самым отпугнув потенциальных воров. 

ford датчики давления новые 1

В качестве кандидатов на получение инновационных датчиков давления в шинах сейчас рассматривается несколько моделей Ford, в том числе Mustang и Bronco, но когда идея будет реализована и появится ли такая система на серийных машинах компании в принципе пока неизвестно. 

Источник:CarBuzz

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