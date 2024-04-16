Ford запатентовал новую технологию для шин: она улучшит сцепление с дорогой и отпугнет воров

В последние годы компания Ford активно патентует разработки своих инженеров, но далеко не всегда реализует их в серийных машинах. Накануне в немецком ведомстве по патентам и товарным знаком появилась заявка на регистрацию революционной идет датчиков давления в шинах, способная улучшить управляемость машины, сцепления ее покрышек с дорогой и даже обезопасить владельца от кражи колес.

Задумка может быть реализована следующим образом: использованием специальных датчиков. Их научили собирать большое количество данных о шинах, которые будут передаваться на автомобиль даже тогда, когда он заглушен.

Используя эти датчики в сочетании с камерой системы помощи вождению позволят машине лучше оценивать рельеф местности, а также мгновенно реагировать на проскальзывание и деформацию шин.

Кроме того, автомобиль сможет определять, когда его поднимают домкратом за счет разницы в давлении между покрышками во время этой процедуры. Если машина не обнаружит рядом ключ, что активирует сигнализацию, тем самым отпугнув потенциальных воров.

В качестве кандидатов на получение инновационных датчиков давления в шинах сейчас рассматривается несколько моделей Ford, в том числе Mustang и Bronco, но когда идея будет реализована и появится ли такая система на серийных машинах компании в принципе пока неизвестно.