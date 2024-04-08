Вот как Ford «мучает» эмблемы своих автомобилей, чтобы проверить их прочность

Шильдик с логотипом марки может показаться простой деталью, которая в случае с некоторыми автопроизводителями является пластиковой, другими металлической, а самыми дорогими даже карбоновой. Но ее прочность должна быть такой, чтобы не навредить репутации компании.

Накануне компания Ford пролила свет на то, как она тестирует шильдик с названием бренда в попытках убедиться в его способности выдерживать нагрузки.

Изготовленный изполиметилметакрилата (прозрачного термопластика), логотип спереди имеет ширину 244 мм и состоит из трех уникальных четырехгнездных форм, которые могут быть синими для серийных автомобилей и черными для спецтехники.

Утверждается, что эмблема проверяется как отдельно, так и вместе с автомобилем. Одним из главных тестов для нее является процесс жесткой заморозки.

Сначала шильдик погружают в воду на 20 минут, а затем устанавливают его на автомобиль и отправляют его в место, называющееся морозильной камерой. Температура в нем достигает отметки в минус 40°C и имитирует экстремальную зимнюю погоду, характерную для многих регионов планеты.

Помимо теста на замораживание, американский автопроизводитель проверяет эмблему марки на прочность под напорами воды. Делается это для того, чтобы убедиться, что шильдик выдержит даже самые мощные мойки высокого давления.

Ранее компания рассказывала о том, как проводит испытания других деталей своих машин на выносливость. К примеру, Ford Mustang Mach-E перед тем, как выйти в продажу, должен был проехать 500 километров по каменистым дорогам, чтобы выяснить, будет ли повреждено его лакокрасочное покрытие.

Кроме того, машину продували в аэродинамической трубе, а также поливали водой под давлением 117 бар с расстояния в 30 сантиметров, чтобы проверить герметичность дверей и фар, а также стойкость шильдиков и наклеек на кузове.