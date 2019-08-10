Дешевый 7-местный Renault Triber начали отгружать дилерам

Компания Renault приступила к отгрузке первой партии нового 7-местного кросс-вэна Triber к своим дилерам. Данную информацию подтверждает фотография, опубликованная в Twitter одним из пользователей этого микроблога. Напомним, что первым, и пока главным рынком, для данной бюджетной модели будет Индия. По предварительным данным, официальный прием заказов на «Трайбер» стартует во второй половине августа, а полноценные продажи стартуют во второй половине 2019 года.

Пока же Renault предлагает потенциальным покупателям нового Triber зарегистрировать заявку на официальном сайте марки.

Напомним, что официальный дебют 7-местного кросс-вэна Renault Triber состоялся в июне 2019 года. Длина автомобиля составляет менее четырех метров, но несмотря на это в его салоне может уместиться до семи человек.

Кросс-вэн получит под капот 1-литровый безальтернативный атмосферный двигатель, выдающий 73 лошадиные силы мощности. Пару ему составит 5-скоростная МКПП или 5-диапазонный «робот» АМТ. Привод – только передний.

Цены на новинку пока не объявлены, но ожидается, что стоимость Triber в Индии составит 450 тысяч рупий, что при пересчете на российскую валюту эквивалентно сумме в 415 тысяч рублей.