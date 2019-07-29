УАЗ «Патриот» с АКПП будет стоить 1 миллион 300 тысяч рублей

Компания «УАЗ» готовится к выводу на российский рынок новой версии своего популярного внедорожника «Патриот», оснащенного автоматической трансмиссией Punch Powerglide 6L50. Новую трансмиссию установят в обновленные внедорожники, которые появятся в реализации этой осенью.

Сегодня портал OffRoadClub опубликовал информацию относительно стоимости «Патриота» с АКПП. По информации издания, первоначально в продажу поступит «топовая» комплектация этой модели под названием EDITION 1, за которую будут просить с «автоматом» 1 миллион 298 тысяч рублей. Спустя некоторое время на рынок выйдет самая дешевая версия с АКПП – «Оптимум», за которую будут просить от 1 миллиона 34 тысяч рублей.

Ранее представители Ульяновского автозавода сообщили, что новая автоматическая коробка передач, которую они будут ставить на «Патриоты», является весьма надежной. Её ресурс составляет порядка 200 тысяч километров пробега. В паре с ней будет работать также новая раздатка Divgi-TTS.