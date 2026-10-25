Новый внедорожный Hyundai Santa Fe XRT Pro с увеличенным клиренсом: рендеры и подробности

Неофициальный цифровой рендер нового Hyundai Santa Fe

Hyundai готовит рестайлинг кроссовера Santa Fe пятого поколения, который может затронуть внешность, трансмиссию и мультимедийную систему. Кроме него, на новых рынках у машины может появиться особая внедорожная модификация XRT Pro с увеличенным дорожным просветом и рядом других важных доработок.

Как может выглядеть такой автомобиль, накануне показали дизайнеры студии NYMammoth. Судя по неофициальным цифровым изображениям, будущий Santa Fe XRT Pro получит переработанную переднюю часть с крупными элементами решетки и серебристой накладкой в нижней части бампера.

Защитные детали подчеркнут внедорожный характер машины, а само оформление будет перекликаться с кроссовером Tucson в исполнении XRT.

Неофициальный цифровой рендер нового Hyundai Santa Fe

Изменения ожидаются и сзади. Нижнюю часть бампера могут дополнить темными матовыми вставками, а защитные элементы кузова получат более выраженный рельеф.

Еще одной особенностью XRT Pro должны стать колеса с геометрическим рисунком и обозначением XRT на центральных колпаках. Вместо низкопрофильных шин, характерных для дорожных комплектаций, кроссовер на визуализации оснащен покрышками с высокими боковинами.

По задумке авторов рендеров, они должны лучше защищать диски на гравийных дорогах и повышать комфорт при движении по бездорожью.

Неофициальный цифровой рендер нового Hyundai Santa Fe

Обновление Santa Fe может затронуть и техническую часть. В салоне ожидается переход от нынешней панорамной компоновки дисплеев к центральному экрану нового поколения с операционной системой Pleos Connect.

Для «старшей» версии с бензиновым турбомотором может произойти замена 8-ступенчатой роботизированной коробки передач с двойным сцеплением на классический 8-ступенчатый автомат с гидротрансформатором.

В моторной гамме, по предварительным сведениям, сохранятся бензиновый двигатель объемом 2,5 литра и гибридная установка на основе 1,6-литрового турбомотора. Кроме того, Hyundai может предложить для своего популярного семейного кроссовера модификацию EREV с увеличенным запасом хода, в которой двигатель внутреннего сгорания используется для выработки электроэнергии. Потенциальная дальность хода такой модификации должна превысить 900 км.

Премьера обновленного Hyundai Santa Fe ожидается в конце 2026-го или начале 2027 года. Его внедорожная модификация XRT Pro появится примерно в те же самые сроки.

Ранее Дейли-Мотор сообщал, что Hyundai Hyundai собирается бросить вызов Toyota Tacoma и Ford Ranger новым рамным пикапом.