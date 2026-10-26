Противник Jimny: новый мини-внедорожник Daihatsu Rugger показали на концепт-артах

Неофициальный цифровой рендер нового внедорожника Daihatsu Rugger

Формат небольших внедорожников, где правит бал Suzuki Jimny, становится все популярнее. И, похоже, он заинтересовал Toyota Group. Бюджетный суббренд этого концерна – компания Daihatsu – может вернуть в строй название Rugger, которое могут присвоить ее новому мини-внедорожнику.

Ожидается, что автомобиль получит 5-дверный кузов, малообъемный мотор и брутальный внешний облик, с которым будет конкурировать с нынешним бестселлером японского рынка Suzuki Jimny. Как он может выглядеть, накануне показали независимые дизайнеры из «страны восходящего солнца».

Напомним, оригинальный Daihatsu Rugger появился в мае 1984 года и стал преемником первого поколения Taft. В зависимости от рынка модель также была известна под названиями Rocky и Fourtrak. Внедорожник имел рамную конструкцию и предлагался, в частности, с 2,8-литровым дизельным двигателем. В Японии его продажи завершились в апреле 1997 года.

Если планы Daihatsu осуществятся, то имя Rugger вернется в модельную гамму спустя примерно 30 лет, то есть ориентировочно осенью 2027 года.

Неофициальный цифровой рендер нового внедорожника Daihatsu Rugger

Цифровые рендеры этой модели, опубликованные в японской прессе, демонстрируют машину с высоким и брутально оформленным кузовом, оснащенным квадратными фарами, массивными колесными арками, защитными накладками на кузове и крупной надписью с названием бренда на решетке радиатора. Задние дверные ручки скрыты в стойках, а колеса обуты во внедорожные покрышки All Terrain.

Ожидается, что автомобиль будет располагаться в сегменте кей-каров, а это значит, что его длина будет ограничена на отметке 3,9-метра. Ширина при этом может составить 1,5-метра, а высота – 1,7-метра. Расстояние между осями, по информации инсайдеров, достигнет 2,6-метрам, а дорожный просвет будет равен 20 см.

Одним из главных конкурентов для машины может стать Suzuki Jimny в классической версии. В отличие от него, при столь же компактном кузове Daihatsu может наделить свой внедорожник пятью дверями, которые есть у этой модели, но в версии Nomade, из-за больших габаритов, выпавшей из ультрабюджетного сегмента кей-каров.

Что интересно, конструкция машины, вероятно, окажется разной. Jimny опирается на рамное шасси и подключаемый полный привод, тогда как новый Daihatsu, по слухам, разрабатывается с использованием платформы DNGA, которая подразумевает несущий кузов. Система 4WD у нового Rugger, скорее всего, тоже будет, но ее явно реализуют не таким образом, как у конкурента от Suzuki.

В моторную линейку машины, по слухам, войдет трехцилиндровый двигатель объемом 660 куб. см. Для атмосферной версии ожидается мощность около 54 л.с., для турбированной – до 64 л.с. В качестве трансмиссии рассматривается вариатор D-CVT, уже применяемый на других моделях Daihatsu.

В перспективе не исключена электрификация. Daihatsu использует на некоторых моделях гибридную систему e-SMART HYBRID, в которой бензиновый двигатель вырабатывает электроэнергию, а колеса вращает электромотор. Она может появиться у ее нового мини-внедорожника

Японская пресса полагает, что цена нового Rugger, если ему дадут «зеленый свет», расположится в вилке от 1,7 млн до немногим более 2 млн иен (около 0,9 – 1 млн российских рублей по текущему курсу валют).

Между тем, ранее Дейли-Мотор показывал, как может поменяться с рестайлингом дизайн бестселлера Suzuki Jimny.