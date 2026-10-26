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Новое спортивное купе Mazda на базе Toyota GR Supra показали неофициально

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Появился первый рендер нового спорткупе Mazda, которое могут построить на платформе Toyota

Новое спортивное купе Mazda на базе Toyota GR Supra показали неофициально
Неофициальный цифровой рендеринг нового спорткупе Mazda

Toyota GR Supra актуального поколения известна тем, что построена на той же платформе, что и BMW Z4. Машины фактически являются братьями-близнецами, отличаясь лишь дизайном и настройками. Недавно стало известно, что Toyota собирается разорвать эти отношения, а теперь выяснилось, что заменить BMW предстоит никому иному, как Mazda

Японский инсайдерский портал Best Car выпустил новый номер своего глянцевого журнала, в котором выдал сенсацию: Toyota GR Supra нового поколения будет иметь брата-близнеца в лице новейшего спорткупе Mazda. Автомобиль показали на первом независимом рендере, судя по которому он вберет в свой интерьер все стилистические черты свежих моделей компании из Хиросимы, к которым добавят нотки агрессивности.

На компьютерной визуализации показано 3-дверное спорткупе с потайными дверными ручками и покатой линией крыши. Спереди установлена классическая по форме «маздовская» решетка радиатора, в которой размещены вертикальные ламели.

Новое спортивное купе Mazda на базе Toyota GR Supra показали неофициально
Неофициальный цифровой рендеринг нового спорткупе Mazda

Узкие фары с агрессивным светодиодным рисунком по краям сходятся к «грилю», а бампер выделяется тремя необычными вертикальными прорезями, вероятно, служащими воздуховодами к передним тормозам.

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Никакие технические подробности о машине, разумеется, пока не приводятся, но слухи о следующей Toyota GR Supra, которая может стать родственницей этой «Мазды», говорят о высоком мощностном потенциале проекта.

Этим летом японская пресса писала, что главной технической обновкой следующей «Супры» может стать новейший 2-литровый турбомотор G20E, который будет работать в связке с электрической системой. Потенциальная мощность гибрида оценивается на уровне 450 лошадиных сил. Ассистировать ему, по слухам, будет как «автомат», так и 6-скоростная МКПП, вернувшаяся в оснащение модели в последние годы.

Официальную премьеру новой Toyota GR Supra ждут в 2027 году. Когда может появиться спорткупе Mazda, построенное на базе этой модели, пока неизвестно, но, скорее всего, машины дебютируют либо одновременно, либо с небольшим интервалом между презентациями друг друга.

Тем временем, недавно в интернет были выложены концепт-арты следующего поколения Mazda RX-7, которое, по слухам, может справить дебют в течение 2028 года.

Источник:Best Car
Фото:Best Car

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