Hyundai готовит новый Avante N мощностью 330 л.с.: конкурент Honda Civic Type R

Независимый цифровой рендер Hyundai Avante N нового поколения

В середине этого лета Hyundai представил новое поколение седана Avante (в других странах известен как Elantra), которое к настоящему времени успешно вышло на корейский авторынок и пользуется высоким спросом. Но останавливаться на этом компания, очевидно, не планирует.

Ожидается, что вскоре у этой 4-дверки появится «заряженная» модификация от дочернего ателье «N», в которой покупатели смогут рассчитывать на мощность свыше трех сотен лошадиных сил.

Цифровые дизайнеры студии NYMammoth опубликовали первые независимые рендеры дизайна такого седана на базе шпионских фото прототипов, замеченных на корейских дорогах в камуфляже.

Основанная на новом тестовом автомобиле Avante N, недавно замеченном в Корее, цифровая визуализация демонстрирует корму «заряженной» версии седана Hyundai, которая выделяется отсутствием хромированной отделки, затемненными шильдиками бренда и названия модели, крупным спойлером на крышке багажника, а также особым бампером с двумя большими круглыми патрубками выхлопа.

Независимый цифровой рендер Hyundai Avante N нового поколения

Кроме того, оспортивленный Avante может получить специальный обвес с красной линией, 19-дюймовые колесные диски и пересмотренное оформление передней части кузова, придающее ей большей агрессивности.

Но самое главное изменение должно произойти под капотом, где ждут переход на более крупный двигатель. Корейские инсайдеры утверждают, что под капотом такой версии нового Avante может расположиться 2,5-литровый турбомотор, развивающий свыше 330 лошадиных сил.

Для сравнения, актуальная генерация этой модели комплектуется 2-литровым «наддувным» двигателем на 280 л.с. и 392 Нм. Таким образом, прибавка в новом Avante N с точки зрения мощности может составить внушительные 50 лошадиных сил. Если эти характеристики подтвердятся на практике, «заряженный» седан Hyundai сможет бросить вызов Honda Civic Type R.

В качестве трансмиссии автомобилю прогнозируют 8-скоростную роботизированную коробку передач DCT с мокрыми сцеплениями, тогда как классическая 6-скоростная «механика» может исчезнуть из гаммы модели.

Премьера нового Hyundai Avante N, по прогнозам инсайдеров, состоится в первой половине 2027 года.

Ранее Дейли-Мотор приводил статистику продаж нового поколения этой модели, согласно которой практически половина ее покупателей в Южной Корее приходится на таксопарки и прокатные компании.