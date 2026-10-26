В заводской документации нового Hyundai Tucson нашли рекомендацию использовать бензин премиум-класса

Не успел Hyundai Tucson нового поколения выйти в продажу, как тут же оказался в центре мини-скандала. Автомобиль, собравший за сутки в Южной Корее свыше 15 тысяч заказов, стал центром обсуждения на местных профильных форумах после того, как в его руководстве по эксплуатации обнаружили рекомендацию использовать бензин премиум-класса (в Корее это топливо от АИ-95 и выше).

Это чаще всего является прерогативой высокопроизводительных люксовых моделей, к которым компактный семейный «паркетник» Hyundai, разумеется, не относится.

Напомним, новое поколение Tucson получило модернизированный бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра. Его мощность увеличилась со 180 до 193 л.с. По сравнению с предыдущей моделью прибавка составила приличные 13 л.с. Однако вместе с ростом отдачи двигателя в руководстве появилось указание на предпочтительность топлива с более высоким октановым числом.

Перевод: для оптимальной работы двигателя рекомендуется использовать высокооктановый бензин с октановым числом RON 95 и выше

На форумах владельцев Hyundai утверждают, что в руководстве по эксплуатации предыдущего поколения Tucson подобной рекомендации не было. Теперь купившие такие кроссоверы задаются вопросом, не повлияет ли использование бензина с более низким октановым числом на гарантию их машин.

Дело в том, что высокооктановое топливо лучше противостоит детонации, которая может возникать в двигателях с турбонаддувом при высоких нагрузках.

Впрочем, электронная система управления двигателем способна корректировать угол опережения зажигания в зависимости от условий работы. Благодаря этому использование обычного бензина в пределах допустимых производителем требований не обязательно приводит к повреждению силового агрегата, хотя мощность и топливная экономичность могут несколько снизиться.

К слову, рекомендация использования бензина премиум-класса указывается для некоторых моделей Hyundai Group, в том числе Avante N и автомобилей Genesis, оснащенных моторами рабочим объемом 2,5 и 3,5 литра, но речь идет о высокопроизводительных машинах, для реализации заводских характеристик которых хорошее топливо критически важно.

Ранее Hyundai раскрыл официальные цены на новый Tucson. На родине за компактный кроссовер с бензиновым турбомотором просят от 31,4 млн до 37,9 млн вон (примерно от 1,9 млн до 2,3 млн рублей). Гибридный вариант этой модели оценен в суммы от 36,15 млн до 42,7 млн вон (от 2,2 до 2,6 млн рублей по нынешнему валютному курсу).

Накануне Дейли-Мотор рассказывал об обновлении кроссовера Hyundai Santa Fe, а также о его потенциально готовящейся внедорожной версии XRT Pro.