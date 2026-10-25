Каким был Ural GEO – редкий «Урал» с геометрическим камуфляжем и подвеской Nitron

Ural GEO. Фото: imz-ural.com

На рубеже 2020 – 2021 года компания Ural представила специальную версию мотоцикла Gear Up под названием GEO. Она получила необычную камуфляжную окраску, доработанную подвеску и дополнительное оснащение для поездок по бездорожью. Производитель ограничил выпуск модели всего 20 экземплярами на весь мир, превратив и без того необычный мотоцикл с коляской в редкую коллекционную модель. Что он собой представлял – в нашем материале.

Главной особенностью Ural GEO оказался ее внешний вид. Вместо традиционных однотонных расцветок производитель выбрал геометрический камуфляж с оранжевыми акцентами. Рисунок наносился вручную, поэтому оформление каждого экземпляра имело индивидуальные особенности, а черные элементы силового агрегата и контрастные детали добавляли экстерьеру уникальности.

Но GEO отличался от обычного Gear Up не только окраской. При создании спецсерии мотоцикла инженеры ИМЗ постарались максимально улучшить возможности модели при езде по пересеченной местности. Мотоцикл оснастили регулируемыми амортизаторами Nitron, покрышками Heidenau с внедорожным протектором и дополнительная защита нижней части конструкции.

Для перевозки багажа было предусмотрено несколько креплений и багажных площадок. На коляске разместили дополнительный багажный кронштейн, а сзади установили площадку для запасного колеса. В оснащение также входили защита передней части коляски, усиленные элементы кузова и дополнительные приспособления для установки навигационного оборудования.

Ural GEO. Фото: imz-ural.com

Одной из «фишек» этой модели стала дополнительная канистра RotopaX, предназначенная для перевозки запаса топлива. Она позволяла увеличить автономность мотоцикла в дальних поездках, когда заправочные станции встречаются нечасто. Для подключения электронных устройств разработчики предусмотрели двойной USB-разъём, а водитель получил защитные щитки для рук и дополнительное ветровое стекло.

В основе Urel GEO лежала платформа Gear Up с двухцилиндровым оппозитным двигателем воздушного охлаждения рабочим объёмом 749 куб. см. Мотор развивал 41 л.с. и работал в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач, имевшей также передачу заднего хода.

Как и другие полноприводные версии семейства Gear Up, GEO оснащался системой подключения привода колеса коляски. Она позволяла задействовать дополнительное ведущее колесо на рыхлом грунте, снегу и других сложных покрытиях.

В связке с внедорожными покрышками и доработанной подвеской эта конструкция делала мотоцикл подходящим для путешествий по маршрутам, где обычной дорожной технике пришлось бы непросто.

На момент появления стоимость Ural GEO на американском рынке составляла 26 тысяч 999 долларов. По сегодняшнему курсу это было бы где-то около 2,2 млн рублей.

Лимитированный выпуск (всего 20 мотоциклов) сделал этот мотоцикл «Урал» одним из самых редких вариантов Gear Up, так что уже в ближайшем будущем за ним явно объявят охоту коллекционеры мототехники, которых во всем мире с каждым годом становится все больше. А те, кто успел в свое время приобрести GEO и сохранить их в хороших состояниях, смогут неплохо заработать на их перепродаже.

Накануне Дейли-Мотор вспоминал о другом редком мотоцикле Ural – Baikal LE. Эта редкая модель могла похвастаться наличием топора, лопаты и привода на два колеса.