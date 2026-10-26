Багажник на крыше увеличивает расход топлива сильнее, чем все думали: тесты показали разницу до 19%

Тот факт, что багажники на крышах машин негативно влияют на расход топлива, для большинства автовладельцев далеко не новость. Но, как показали реальные испытания, разница с этим устройством и без него может оказаться гораздо выше, чем все думают. Журнал Consumer Reports провел тесты, чтобы сравнить результаты расхода топлива автомобилей с багажниками и без них. В итоге оказалось, что это дополнительное оборудование способно существенно ухудшить топливную экономичность автомобиля: в отдельных случаях расход топлива увеличивается почти на пятую часть.

За основу испытаний был взят автомобиль Nissan Altima, который проверяли на расход топлива как без багажника на крыше, так и с ним. Аналитики CR удерживали на машине скорость около 105 километров в час, чтобы исключить погрешность из-за неравномерной езды. Как показали испытания, установка одного только багажника привела к снижению топливной экономичности примерно на 11%. Если же сверху дополнительно разместить закрытый грузовой бокс, ухудшение достигло 19%.

Основная причина заключается в изменении аэродинамики. Автопроизводители тратят значительные средства на оптимизацию формы кузова, чтобы уменьшить сопротивление встречному потоку воздуха.

Багажник и установленный на нем бокс нарушают обтекание автомобиля, увеличивая аэродинамическое сопротивление. На высокой скорости двигателю приходится затрачивать больше энергии для поддержания движения, что отражается на расходе топлива.

Влияние дополнительного оборудования особенно заметно во время продолжительных поездок по автомагистралям. Чем выше скорость, тем существеннее становится роль аэродинамического сопротивления, поэтому результаты испытаний на скорости 105 км/ч нельзя автоматически переносить на движение в городских условиях.

Но, как ни странно, степень влияния багажника на крыше на расход топлива автомобиля зависит в том числе от самой машины. У моделей с изначально менее обтекаемым кузовом, включая Jeep Wrangler, Ford Bronco, Toyota Land Cruiser и Land Rover Defender, дополнительное сопротивление может играть чуть меньшую роль в общей аэродинамической картине, то есть увеличение расхода топлива с установленным багажником сверху и боксом будет ниже, чем у классических «легковушек».

Так или иначе, но эксперты сходятся во мнении в следующем. Если есть жизненная необходимость сократить лишние расходы на топливо, выбирать багажную систему нужно такую, чтобы ее можно было легко устанавливать и демонтировать в случае необходимости.

Других способов сэкономить на горючем, особенно при езде по трассе, где роль аэродинамического сопротивления становится существеннее, чем в городских условиях, просто не существует.