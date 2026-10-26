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Багажник на крыше увеличивает расход топлива сильнее, чем все думали: тесты показали разницу до 19%

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Багажник на крыше автомобиля может заметно увеличить расход топлива: реальные цифры

Багажник на крыше увеличивает расход топлива сильнее, чем все думали: тесты показали разницу до 19%

Тот факт, что багажники на крышах машин негативно влияют на расход топлива, для большинства автовладельцев далеко не новость. Но, как показали реальные испытания, разница с этим устройством и без него может оказаться гораздо выше, чем все думают. Журнал Consumer Reports провел тесты, чтобы сравнить результаты расхода топлива автомобилей с багажниками и без них. В итоге оказалось, что это дополнительное оборудование способно существенно ухудшить топливную экономичность автомобиля: в отдельных случаях расход топлива увеличивается почти на пятую часть.

За основу испытаний был взят автомобиль Nissan Altima, который проверяли на расход топлива как без багажника на крыше, так и с ним. Аналитики CR удерживали на машине скорость около 105 километров в час, чтобы исключить погрешность из-за неравномерной езды. Как показали испытания, установка одного только багажника привела к снижению топливной экономичности примерно на 11%. Если же сверху дополнительно разместить закрытый грузовой бокс, ухудшение достигло 19%.

Основная причина заключается в изменении аэродинамики. Автопроизводители тратят значительные средства на оптимизацию формы кузова, чтобы уменьшить сопротивление встречному потоку воздуха. 

Багажник и установленный на нем бокс нарушают обтекание автомобиля, увеличивая аэродинамическое сопротивление. На высокой скорости двигателю приходится затрачивать больше энергии для поддержания движения, что отражается на расходе топлива.

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Влияние дополнительного оборудования особенно заметно во время продолжительных поездок по автомагистралям. Чем выше скорость, тем существеннее становится роль аэродинамического сопротивления, поэтому результаты испытаний на скорости 105 км/ч нельзя автоматически переносить на движение в городских условиях.

Но, как ни странно, степень влияния багажника на крыше на расход топлива автомобиля зависит в том числе от самой машины. У моделей с изначально менее обтекаемым кузовом, включая Jeep Wrangler, Ford Bronco, Toyota Land Cruiser и Land Rover Defender, дополнительное сопротивление может играть чуть меньшую роль в общей аэродинамической картине, то есть увеличение расхода топлива с установленным багажником сверху и боксом будет ниже, чем у классических «легковушек».

Так или иначе, но эксперты сходятся во мнении в следующем. Если есть жизненная необходимость сократить лишние расходы на топливо, выбирать багажную систему нужно такую, чтобы ее можно было легко устанавливать и демонтировать в случае необходимости.

Других способов сэкономить на горючем, особенно при езде по трассе, где роль аэродинамического сопротивления становится существеннее, чем в городских условиях, просто не существует.

Источник:Consumer Reports
Фото:Porsche

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