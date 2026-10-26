Мотоцикл Ural FRWL – редкий «Урал» в стиле автомобилей Джеймса Бонда

Ural FRWL. Фото: imz-ural.com

В конце 2019 года компания Ural представила очередную лимитированную версию своего мотоцикла с коляской. Она получила название FRWL, которое расшифровывалось как From Russia With Love. Производитель явно заигрывал с тематикой фильмов о Джеймсе Бонде, поэтому мотоцикл получил серебристую окраску, обилие хрома и даже кнопку с надписью «EJECT» в коляске. Всего было изготовлено чуть более трех десятков таких «Уралов» для всего мира, которые были быстро распроданы.

В отличие от внедорожных спецверсий вроде Baikal или GEO, о которых Дейли-Мотор подробно рассказывал на днях, создатели FRWL сделали ставку не на дополнительное оснащение для тяжелых условий, а на внешний вид и необычные детали. За основу взяли Gear Up, сохранив его оппозитный двигатель, трансмиссию и подключаемый привод колеса коляски. При этом внешне лимитированная версия заметно отличалась от обычного мотоцикла.

Кузов окрашивали в специальный серебристый цвет Silver Birch. Выбор оттенка был неслучайным: он должен был напоминать об автомобилях Aston Martin, традиционно ассоциирующихся с Джеймсом Бондом. Дополняли картину серебристые элементы и большое количество хромированных деталей – от защитных дуг двигателя и зеркала коляски до багажной площадки и переднего и заднего бамперов коляски.

Ural FRWL. Фото: imz-ural.com

Необычно оформили и место пассажира. Сиденья получили черную обивку с ромбовидной прострочкой, а перед пассажиром появилась отделанная в похожем стиле небольшая приборная панель. В нее встроили аналоговые часы в ретро-стиле и электрические разъемы.

Там же находилась одна из самых забавных деталей FRWL – красная кнопка с надписью «EJECT» (в переводе с английского – «катапультирование»). Никакого кресла-катапульты у «Урала», разумеется, не было. Под стилизованной под шпионское оборудование кнопкой скрывался обычный функциональный прикуриватель.

Передний бампер коляски дополнили двумя небольшими галогенными противотуманными фарами, а стандартные фонари заменили круглыми элементами в ретро-стиле. Также мотоцикл получил низкое ветровое стекло коляски, черный тент с белой прострочкой и специальные эмблемы FRWL на топливном баке.

Еще одной важной особенностью серии стала персонализация каждого экземпляра. Все 35 выпущенных мотоциклов получили женские имена. В Ural в шутку утверждали, что машины названы в честь наиболее успешных российских женщин-оперативников, добавляя к этому предложение не спрашивать, откуда компании известна такая информация. Имя конкретного экземпляра вышивалось в салоне коляски.

При всей шпионской атрибутике технически FRWL оставался вполне традиционным современным «Уралом». Мотоцикл оснащался 749-кубовым двухцилиндровым оппозитным двигателем воздушного охлаждения с электронным впрыском топлива. Он выдавал 41 л.с. при 5500 об/мин и 57 Нм крутящего момента при 4300 об/мин.

Двигатель сочетался с четырехступенчатой механической коробкой передач, у которой имелась отдельная передача заднего хода. Привод заднего колеса осуществлялся карданным валом. При необходимости водитель мог подключить колесо коляски, получив привод на два колеса. Эта особенность делала необычно нарядный FRWL без особых проблем способным съезжать с асфальта и двигаться по бездорожью.

Спереди использовалась характерная для Ural рычажная вилка, сзади устанавливались регулируемые амортизаторы Sachs. Все три колеса оснащались дисковыми тормозами, причем спереди и на коляске применялись механизмы Brembo. Колеса были 19-дюймовыми, с алюминиевыми ободами и стальными спицами.

Сухая масса мотоцикла составляла 331 кг, а в топливный бак помещалось около 19 литров бензина. Производитель рекомендовал поддерживать максимальную крейсерскую скорость на уровне примерно 112 км/ч, а расчетный запас хода находился в пределах 250–300 км.

В США за Ural FRWL просили 19 тысяч 999 долларов (по нынешнему курсу примерно 1,6 млн рублей). Выпуск ограничили 35 экземплярами на весь мир, после чего спецверсия исчезла из продажи. Сейчас на официальном сайте Ural она числится среди полностью распроданных лимитированных моделей, что неудивительно.

В результате FRWL оказался одним из самых необычных «Уралов» своего времени. Вместо топоров, лопат и внедорожных амортизаторов, которыми компания оснащала некоторые другие спецверсии, здесь покупателю предлагали хром, дорогую отделку, индивидуальное имя и щепотку шпионского юмора.