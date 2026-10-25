Modellista добавила самому доступному кроссоверу Lexus стиля

Компания Modellista (дочерний тюнинг-бренд Toyota Group) представила комплект доработок для самого доступного кроссовера Lexus – модели LBX, которая параллельно пережила обновление. Изменения не ограничились только переменами во внешности и включили в себя перенастроенную подвеску, усиленный кузов и расширенный набор электронных ассистентов.

Lexus LBX дебютировал в 2023 году и стал самым компактным кроссовером премиальной марки. В первые годы производства такие машины небольшими партиями привозили в Россию по параллельному импорту, но из-за высокой цены в сравнении с конкурентами интерес к этой модели у «серых» дилеров быстро закончился.

Недавно LBX пережил обновление, в рамках которого Lexus улучшил жесткость кузова машины, изменил настройки подвески и электрического усилителя рулевого управления. Доработки должны были улучшить плавность хода автомобиля, его устойчивость и точность реакций на повороты руля.

Кроме того, реформенному «паркетнику» расширили перечень функций безопасности и комфорта, а палитру кузова дополнили новым оттенком SOU.

Для тех, кому обычного оформления машины будет недостаточно, ателье Modellista предусмотрело собственный комплект внешних аксессуаров. В передней части появились спойлер с матовой серебристой отделкой и дополнительные декоративные элементы. По бокам расположились боковые юбки, подчеркивающие спортивный силуэт автомобиля, а задний бампер «примерил» спортивное оформление с матовыми серебристыми накладками.

Хромированные акценты появились в том числе за светодиодными фарами и в центральной части двери багажника, но на этом внешние доработки не закончились.

Modellista уделила отдельное внимание колесам машины и предлагает заказчикам в Японии приобрести 19-дюймовые легкосплавные диски со специальным покрытием темного хромированного оттенка, которые заметно меняют внешний вид автомобиля и дополняют установленный аэродинамический обвес.

В техническую сторону кроссовера тюнеры решили не вмешиваться, сохранив для него заводскую гибридную систему на базе 1,5-литрового турбомотора и трансмиссию e-CVT. Максимальная отдача такой связки составляет 136 лошадиных сил.

В Японии стоимость комплекта доработок нового Lexus LBX от Modellista оценили в 303 тысячи 600 иен (примерно 155 тысяч рублей). За набор 19-дюймовых колесных дисков придется заплатить еще 418 тысяч иен (около 214 тысяч рублей по текущему курсу).

Тем временем Lexus уже начал работы над обновлением кроссовера RX, дизайн которого недавно показали на рендерах в высокопроизводительной версии на 600 лошадиных сил.