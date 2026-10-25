Honda Fit следующего поколения обещает расход 3,1 л на 100 км и более агрессивный дизайн

Неофициальный цифровой рендер нового поколения Honda Fit (2028)

Honda работает над следующим поколением модели Fit, премьера которого может состояться в Японии в январе 2028 года. Популярный компакт с будущей генерацией должен получить новейшую гибридную силовую установку, переработанный кузов, а также более современный салон с увеличенным дисплеем мультимедийной системы.

Напомним, история Fit (на некоторых рынках Jazz) началась еще в 2001 году. Компактный хэтчбек быстро стал одним из самых популярных автомобилей в своем классе. Актуальное поколение модели дебютировало в 2019 году, а в начале этого года было серьезно обновлено в Китае, где машину собирают на совместном заводе GAC-Honda. Впрочем, японский Fit нового поколения, если и получит изменения своего «поднебесного» брата, то по минимуму.

По предварительным данным, раскрытым японскими автомобильными пабликами, новый Fit оснастят гибридной системой на основе 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора. Мощность двигателя внутреннего сгорания составит около 110 л.с., а электрического агрегата – 135 л.с. Крутящий момент системы может достигнуть 255 Нм.

Одним из главных преимуществ новой установки должна стать экономичность. Ожидается, что расход топлива достигнет 32,5 км на литре, или около 3,1 л на 100 км. По сравнению с нынешней версией экономия может составить до 40%.

Новому Fit должна также достаться технология переключения передач S+ Shift. Она призвана точнее контролировать обороты двигателя во время разгона и замедления, синхронизируя звук силовой установки с динамикой автомобиля и создавая более выраженное ощущение переключения передач.

Габариты хэтчбека, по предварительным оценкам, составят около 4050 мм в длину, 1695 мм в ширину и 1525 мм в высоту. Колесная база достигнет 2550 мм. По сравнению с нынешней моделью автомобиль может стать немного крупнее, а дополнительное пространство позволит увеличить запас места для ног задних пассажиров.

Внешность Fit следующего поколения, как ожидается, станет более динамичной. Вместо округлых форм нынешней модели дизайнеры могут использовать острые фары, более широкую переднюю часть и выразительный бампер. В оформлении передка будет просматриваться сходство с современным спортивным купе Honda Prelude, а общий силуэт также должен стать визуально ниже и стремительнее.

В салоне ожидается появление 11,4-дюймового сенсорного экрана и цифровой приборной панели. Другие интерьерные новшества включат в себя систему беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto, а также голосовое управление с применением технологии искусственного интеллекта.

Между тем, недавно Дейли-Мотор сообщал о планах Honda сменить поколение кроссовера CR-V.