Джереми Кларксон раскритиковал Ferrari 296 Speciale A за шумную крышу и плохую маневренность

Бывший ведущий популярных автомобильных телешоу Топ Гир и Гранд Тур Джереми Кларксон в своей колонке в британском журнале The Times поделился своими впечатлениями от теста нового суперкара Ferrari 296 Speciale A, обнаружив у этой модели ряд неприятных, по его личному мнению, недостатков.

Ferrari 296 Speciale A представляет собой открытую версию 296 Speciale – наиболее мощную и облегченную модификацию семейства 296 GTB. По сравнению с базовой моделью автомобиль получил прибавку мощности, снижение массы на 60 кг и увеличение прижимной силы на 20%. Совокупная отдача гибридной установки достигает 881 л.с.

В своей колонке Кларксон, которому удалось опробовать эту модель на дороге, отметил, что интерьер Ferrari не перегружен огромными дисплеями, однако управление функциями с помощью кнопок на рулевом колесе оказалось неудобным. По его словам, элементы управления слишком маленькие и раздражают в повседневном использовании.

Более серьезные претензии возникли к маневренности дорогого суперкара. На узких улицах итальянских городов 296 Speciale A было сложно разворачиваться, а некоторые повороты требовали нескольких маневров. Движение задним ходом также оказалось затруднительным из-за ширины кузова и большого радиуса разворота.

Кроме того, британец обратил внимание и на работу складной крыши машины, а также на посторонние звуки, исходящик из ее подвески. По словам Кларксона, механизм крыши дребезжит в сложенном положении, а подвеска шумит при проезде неровностей. Для автомобиля стоимостью в несколько сотен тысяч евро такое поведение вряд ли можно назвать допустимым.

Но еще больше журналиста разочаровала гибридная силовая установка автомобиля. Ferrari 296 Speciale A оснащен 3-литровым V6 с двойным турбонаддувом и электромотором. Кларксону не понравилось, что суперкар способен некоторое время двигаться на электротяге, после чего бензиновый двигатель запускается без очевидного для водителя предупреждения, издавая резкий и громкий звук и пугая этим пешеходов.

По словам британца, ему потребовалось два дня, чтобы обнаружить скрытую кнопку на руле, позволяющую поддерживать работу двигателя внутреннего сгорания. Сложность управления гибридной системой стала для него одним из главных недостатков модели.

По итогу Ferrari 296 Speciale A оставила у Кларксона неоднозначное впечатление. Особенно на фоне недавно протестированного Porsche 911 GT3 Touring, который удостоился от «Джеззы» гораздо более лестных оценок.