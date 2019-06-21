В Тольятти стартовал уникальный проект Largus Karelia

Сегодня стало известно о том, что специалисты приступили к разработке весьма многообещающего и амбициозного проекта, который получил рабочее название Largus Karelia.

Автомобиль должен стать полноценным универсалом, который станет оптимальным решением как для повседневного использования, так и для применения в сфере коммерции, либо же для туристических поездок. В основе будет положена одна из моделей отечественного бренда. При этом, разработчики планируют кардинальным образом изменить систему выхлопа, ходовую и даже двигатель. Предполагается, что силовой агрегат получит мотор на 1.8 литра, который будет сочетаться с роботом. А для повышения проходимости предусмотрена подвеска адаптивного типа.

Автомобиль будет оснащаться ГБО. Инженеры обещают, что закончат разработку примерно к 2020 году. После этого машину отправят на испытания в реальных условиях, где ей предстоит преодолеть 50 тысяч километров. При этом, маршрут затрагивает даже арктический регион.