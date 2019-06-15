Составлен ТОП-5 немецких б/у автомобилей не старше трех лет, которые стоит купить

Немецкий автопром заслуженно считается одним из лучших во всем мире. Он выпускает надежные, красивые и разнооборазные машины, которые может себе позволить кто угодно (варианты найдутся для всех). Есть и дорогой «бизнес-класс», и весьма бюджетные варианты попроще. Редакция Daily-Motor.Ru подготовила пятерку подержанных немецких автомобилей, которые являются лучшими в своем классе.

5. Audi A3

Совсем небольшая машина, особенно в сравнении с другими европейскими вариантами. Является надежным авто, которое может дать пассажирам необходимый комфорт, а водителю – отзывчивое управление, с которым легко справиться.

Высокая безопасность обеспечивается стальным кузовом, жесткой подвеской и надежными амортизаторами. Стоит отметить, что самый мощный вариант данного авто (143 лошадиных сил) потребляет всего 4,5 литра на 100 километров пути.

В общем, надежная, компактная и экономичная машина, идеально подходящая под городские условия.

4. Volkswagen Polo

Популярнейший автомобиль, имеющий кучу достоинств. Он стал настоящей современной классикой, и не зря!

Габариты машины не самые большие, приемлемый расход топлива, невысокая цена, хорошая маневренность и высокая производительность. Что еще нужно для полного счастья городского ездока?

Машина является довольно безопасной. Причем, это касается не только аварийных ситуаций – благодаря оцинкованному покрытию, ржавчина не будет для вас проблемой.

Стандартный автомобиль для любого человека. Как говорится – «ни больше, ни меньше».

3. Volkswagen Golf

Вероятно, один из лучших семейных автомобилей в принципе. Динамичный и солидный вариант для тех, у кого есть дети.

Модульная система, что установлена на данное авто, позволила облегчить его массу, а, следовательно, и уменьшить расход топлива и увеличить способность к маневрированию. Кроме того, ваш «Гольф» не будет беспокоить ржавчина более 10 лет, благодаря оцинкованному покрытию.

Большой кузов, мощный двигатель и хорошая управляемость – вот, что ждет каждого нового владельца Volkswagen Golf. Это касается и б/у вариантов.

2. Volkswagen Touran

Volkswagen уже больше полувека славится своими минивэнами. Вот и данную модель люди не обходят стороной, потому что знают, что они получат хорошее авто, которое покроет все их запросы.

За последние годы, модель Touran несколько раз занимала призовые места в различных номинациях, а также по продажам в своем классе. Различные стабилизаторы, АБС и система курсовой устойчивости позволят обеспечить надежное управление и безопасную перевозку грузов и пассажиров.

Хороший, надежный и вместительный вариант для семьи.

1. Audi Q7

Популярный и надежный кроссовер, который смог подвинуть всех своих конкурентов.

Мощный двигатель, прекрасные ходовые характеристики и отличное оснащение – вот, что сделало Q7 лидером в своем классе.

Тут даже нечего говорить. Замечательный вариант для ценителей подобных моделей. Разумеется, вариант не из дешевых, но свою цену он полностью оправдывает.