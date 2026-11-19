Корейская марка KGM (экс SsangYong) начала раскрывать новый Rexton, который должен помочь модели вернуться в число заметных игроков на рынке крупных внедорожников. Первый тизер новинки появился 19 ноября на страницах в социальных сетях компании. Судя по опубликованному промо-изображению, автомобиль получит совершенно иную внешность, а местные СМИ предрекают ему еще и новую техническую основу.

Как видно на тизере, главной «фишкой» оформления передней части машины станет семь блоков дневных ходовых огней, растянутых по всей ширине кузова. Каждый состоит из двух горизонтальных рядов светодиодов. Крайние секции отличаются оформлением: два ряда в них соединены в центральной части. Схожая графика появилась у концепта F100, который KGM представила на Сеульском автосалоне в 2023 году.

В нижней части бампера могут расположиться оранжевые блоки фар. Горизонтальные линии, начинающиеся от капота и переходящие к крыльям, визуально расширяют переднюю часть автомобиля. Остальные элементы кузова на тизере затемнены, так что оценить общие пропорции нового Rexton пока можно лишь по шпионским фото.

Гораздо более крупные перемены ожидаются в конструкции машины. Актуальный Rexton построен по рамной схеме, а новое поколение перейдет на несущий кузов. Основой может стать платформа T2X китайской компании Chery Automobile, с которой у KGM заключены партнерские отношения.

Изменению может подвергнуться и моторная гамма модели. Вместо нынешнего 2,2-литрового дизеля предложат 2-литровый бензиновый двигатель и подключаемую гибридную установку PHEV. Для KGM это будет первый подзаряжаемый гибрид в модельном ряду.

Характеристики гибридной версии были частично раскрыты в ходе их сертификации. 4 ноября компания завершила процедуру для шести модификаций Rexton PHEV. Система объединила в себе 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 143 л.с., гибридную трансмиссию DHT и тяговую батарею емкостью 18,4 или 32,4 кВт/ч.

Для версии с аккумулятором на 32,4 кВт/ч предусмотрен электрический полный привод e-4WD. В его состав входит отдельный электромотор на задней оси. Покупателям предложат пятиместный и семиместный варианты салона. Суммарная мощность установки и запас хода на электротяге до сих пор неизвестны.

С выходом в продажу новый KGM Rexton должен составить конкуренцию местным Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. Премьера машины, по слухам, запланирована на январь 2027 года.