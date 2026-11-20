Honda провела мировую онлайн-премьеру нового Avancier – крупного семейного кроссовера с трехрядным салоном. Модель получила совершенно новую платформу, гибридную силовую установку и ряд технологий, которые должны сделать дальние поездки комфортнее.

Avancier разработан в рамках концепции Grand Journey, предполагающей сочетание высокого уровня комфорта, качественных материалов и удовольствия от управления. В Honda рассчитывают создать автомобиль для продолжительных путешествий всей семьей. Новинка также стала первой гибридной моделью марки с обновленным логотипом H.

Внешность кроссовера сочетает массивные пропорции с более спортивными элементами. Спереди установлены тонкие многофункциональные фары и крупная решетка радиатора. Боковины отличаются плавными горизонтальными линиями и лаконичными поверхностями, а задняя часть получила угловатые комбинированные фонари и расширенные крылья.

Дизайнеры уделили внимание аэродинамике и интеграции отдельных элементов в кузов. В частности, дверные ручки утоплены в поверхность дверей, а на задней двери установлен тонкий спойлер с выдвижным стеклоочистителем.

В салоне сделана ставка на простор и минимализм. Передняя панель выполнена без большого количества физических переключателей, а основную часть функций объединяет центральный дисплей диагональю 15,4 дюйма. Селектор трансмиссии перенесен на рулевую колонку, благодаря чему центральная консоль стала свободнее.

Второй ряд оформлен с расчетом на комфорт пассажиров: предусмотрены крупные подлокотники, подогрев и вентиляция сидений, а также большие подголовники. Панорамная крыша простирается над задней частью салона. Третий ряд получил продуманную конструкцию ступеней и проемов, облегчающую посадку и высадку пассажиров.

Передние кресла разработаны с учетом снижения усталости в дальних поездках. За звучание отвечает аудиосистема BOSE с поддержкой Dolby Atmos и 12 динамиками.

Среди дополнительных возможностей заявлены голосовое управление климатической системой, удаленный просмотр салона через смартфон и дистанционный круговой обзор пространства вокруг припаркованного автомобиля. Honda объединяет персонализированные функции под названием MyCabin.

Новая гибридная система и полный привод

Avancier стал первой моделью с гибридной системой Honda Hybrid нового поколения. Она развивает фирменную двухмоторную технологию марки. Инженеры доработали двигатель и приводной блок, сделав последний компактнее, легче и эффективнее. Заявленная цель – совместить экономичность с более выразительным характером управления.

Кроссовер также получил новую платформу. Ее конструкция позволяет регулировать жесткость кузова и распределение нагрузок на шины, улучшая сцепление с дорогой и устойчивость. Модульная архитектура предусматривает унификацию моторного отсека и нижней задней части, тогда как задняя часть пассажирского салона может отличаться в зависимости от модели.

Еще одна особенность – система управления движением, объединяющая работу тормозов, силовой установки и других узлов. Она использует технологии оценки положения автомобиля и управления его поведением, разработанные Honda с применением опыта в робототехнике.

Впервые для марки применена система полного привода DualPower eAWD. Передние и задние колеса приводятся в движение независимыми электромоторами. Эта схема позволяет распределять тягу между осями с учетом дорожных условий. Также предусмотрена система S+ Shift, знакомая по Honda Prelude и Civic e:HEV RS. Она должна сделать реакции автомобиля более выразительными и добавить эмоциональности вождению.

Продажи Avancier планируется организовать поэтапно, в первую очередь на рынках Азии, включая Японию, Таиланд и Китай. Новая гибридная технология станет основой дальнейшего развития модельного ряда: к 2029 году Honda намерена выпустить 15 автомобилей с системой Honda Hybrid.

Следующим шагом в развитии SUV-линейки Honda станет выпуск нового поколения CR-V. О том, как этот кроссовер изменится Дейли-Мотор рассказывал ранее.