Независимые концепт-арты второго рестайлинга Hyundai Sonata

Hyundai может продлить жизненный цикл актуальной генерации седана Sonata вместо разработки совершенно нового поколения. Корейская 4-дверка дожидается второго крупного рестайлинга, первые подробности о котором недавно были раскрыты неофициально благодаря шпионским снимкам.

История Hyundai Sonata началась в далеком 1985 году. За несколько десятилетий эта 4-дверка прошла путь от обычного семейного седана до одного из ключевых автомобилей марки на мировом рынке.

Актуальное, восьмое поколение модели с заводским индексом DN8 дебютировало в 2019 году и теоретически должно было плавно перетечь в девятую по счету генерацию, но, похоже, все пойдет по другому сценарию.

Корейская студия дизайна NYMammoth представила независимые концепт-арты дизайна новой «Сонаты». Поводом для публикации этих изображений стали фотографии замаскированного прототипа Sonata N Line. На его корме можно было разглядеть вертикальные фонари и обозначение AWD, намекающие не на плановую смену поколения, а на очередной рестайлинг.

Седан на рендерных изображениях показан в матовом сером цвете и сразу в двух ракурсах. Главные изменения, судя по ним, будут сосредоточены в задней части, которая заметно отличается от оформления нынешней Sonata.

Независимые концепт-арты второго рестайлинга Hyundai Sonata

Вместо единой горизонтальной световой полосы по всей ширине кузова дизайнер изобразил вертикальные фонари по краям кормы. Их линии изгибаются вверх и вниз, формируя более сложную световую графику. В центре багажника сохранена тонкая горизонтальная секция, визуально объединяющая боковые фонари. Над ней расположены эмблема Hyundai, название модели и обозначение N Line.

Все это оформление полностью соответствует новому направлению дизайна Hyundai, которое компания успела применить в новых поколениях моделей Tucson и Avante. Судя по всему, эта же стилистика перекочует и в модернизированную Sonata.

Крупных технических доработок от машины, учитывая формат обновления, можно не ждать, но зато у седана может появиться ряд особенностей для отдельных рынков.

Так, к примеру, никогда не предлагавшаяся в Корее Sonata со вторым рестайлингом может получить систему полного привода, на что намекал шильдик AWD на ее корме.

Недавно в открытом доступе также появились рендеры рестайлинг-версии другой популярной модели Hyundai – семейного кроссовера Santa Fe.