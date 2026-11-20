Неофициальный цифровой рендер нового поколения Honda N-WGN (2027)

Honda N-WGN может перейти следующую генерацию уже в 2027 году. Компактный кей-кар должен сохранить привычную концепцию высокого универсала с распашными дверями, но обзавестись обновленной внешностью, улучшенным оснащением и более экономичными двигателями.

Первое поколение N-WGN увидело свет еще в 2013 году. Машина была отнесена к сегменту кей-универсалов и рассчитана на повседневные поездки, дорогу на работу и семейное использование. В отличие от популярного Honda N-BOX, у которого задние двери сдвижные, N-WGN получил обычные распашные двери.

У такого решения были свои преимущества. Конструкция проще, позволяет снизить массу автомобиля и потенциально уменьшить его стоимость. Правда, проем для посадки пассажиров получается не таким широким, как у моделей со сдвижными дверями. Honda сохранила эту особенность и в нынешнем поколении модели.

Вторая генерация N-WGN дебютировала в 2019 году. В 2022-м автомобиль пережил небольшое обновление, а в 2025-м получил очередные улучшения. Если смена поколений состоится в 2027 году, нынешняя модель проведет на рынке около восьми лет.

Внешность новинки, судя по первой независимой цифровой визуализации (заглавное изображение в статье), станет более выразительной, но сохранит узнаваемый характер N-WGN. Снаружи ожидаются горизонтальная черная накладка в передней части и узкие светодиодные фары. Объемный рельеф капота, переходящий к крыльям, и четкие боковые линии могут придать небольшому автомобилю более основательный вид.

Габариты, вероятно, останутся в пределах японского класса кей-каров: длина составит 3395 мм, ширина – 1475 мм. Высота переднеприводной версии может увеличиться с нынешних 1675 до 1685–1695 мм. В салоне ждут улучшенной организации пространства, новых решений для хранения вещей и повышения комфорта пассажиров второго ряда.

Основой моторной гаммы, вероятнее всего, останется модернизированный 660-кубовый трехцилиндровый бензиновый двигатель. Атмосферная версия сможет развивать около 58 л.с., а турбированная сохранит мощность на уровне 64 л.с. – максимального значения, принятого для японских кей-каров.

В салоне нового N-WGN могут появиться центральный экран диагональю 9 дюймов и цифровая приборная панель.

Предполагаемый ценовой диапазон, на который смогут рассчитывать покупатели свежей генерации известного кей-кара Honda, может составить около 1,6 млн иен за базовую версию (примерно 825 тысяч рублей) и 2,2 миллиона иен (около 1,1 млн рублей) за наиболее оснащенную турбированную модификацию.

Напомним, актуальный Honda N-WGN сегодня можно заказать и в России. Такие машины предлагают привезти из Японии параллельные импортеры, базирующиеся во Владивостоке по ценам от 1 миллиона 250 тысяч рублей.

Ранее Дейли-Мотор сообщал, что Honda StepWGN готовят к обновлению и новому поколению.