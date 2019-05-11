«Внедорожный» Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью

Компания Suzuki назвала официальную дату выхода в продажу двух новых версий популярного компактвэна Ertiga. Речь идет о «внедорожной» и «оспортивленной» модификациях этой модели, которые поступят в реализацию в Индии уже этой осенью.

Стоимость автомобиля в таких версиях будет варьироваться в пределах от 1 до 1,2 миллионов индийских рупий или 938 тысяч – 1 миллион 126 тысяч рублей по актуальному курсу.

Так называемая «внедорожная» модификация Suzuki Ertiga с приставкой Cross будет отличаться от базового «Эртига» наличием увеличенного дорожного просвета, новых больших колесных дисков, расширенных колесных арок, рейлингов на крыше и защитного пластикового обвеса по нижней кромке кузова.

Что касается «оспортивленной» версии с приставкой Sport, то в ней Suzuki обещает доработать подвеску, уменьшить клиренс, затемнить блок фар головной оптики и установить дополнительный аэродинамический обвес.

Продавать обе модели будут со стоковым двигателем, который устанавливается на обычный Ertiga – это 1,5-литровый бензиновый агрегат на 104 лошадиные силы и 1,3-литровый «дизель». В качестве трансмиссий покупателям предложат прежние 5-ступенчатую МКПП или 4-диапазонный «автомат».