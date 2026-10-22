Honda может возродить мотоцикл для бездорожья CT50 Motra

Все новое – это хорошо забытое старое. С этим, очевидно, согласны в Honda, судя по появившимся патентным изображениям, готовящие возрождение своего необычного милитари-мотоцикла CT50 Motra. Оригинальная модель отличалась утилитарным дизайном в военном стиле. Ее предполагаемый преемник может получить схожий внешний вид, но обзавестись сразу двумя вариантами силовой установки – бензиновой и электрической.

Honda CT50 Motra был представлен в 1982 году. Модель выделялась на фоне своих конкурентов угловатым кузовом, открытой трубчатой рамой и стальными багажниками спереди и сзади. Конструкция мотоцикла была ориентирована на перевозку грузов и поездки по сложным участкам (бездорожью).

Для оригинальной Motra был доступен безальтернативный одноцилиндровый двигатель объемом 49 куб. см мощностью 4,5 л.с. и необычная коробка передач с дополнительным диапазоном передач для движения под нагрузкой. Высота сиденья составляла 720 мм. Несмотря на своеобразную конструкцию, модель не стала массовым хитом, но со временем приобрела популярность среди коллекционеров.

Сейчас, судя по всему, для этой необычной модели готовится преемник. На патентных изображениях новая итерация Honda CT50 Motra «щеголяет» знакомыми чертами оригинала. В частности, у модели сохранены утилитарная компоновка и металлические багажные конструкции.

Как пишут японские инсайдеры, для новой модели рассматриваются два варианта силовой установки. Бензиновая модификация, по предварительным сведениям, получит одноцилиндровый двигатель объемом 125 куб. см с воздушным охлаждением.

Вторая версия может стать полностью электрической, получив электродвигатель в районе заднего маятника и аккумуляторный блок в центральной части конструкции. Такая компоновка позволит освободить пространство и обеспечить передачу тяги на заднее колесо.

В самой Honda пока никак не комментируют появление в открытом доступе патентных изображений пока безымянного мотоцикла. Когда такая модель появится и появится ли вообще – на данный момент неизвестно.

Ранее в этом году Дейли-Мотор рассказывал, что один из экземпляров оригинального мотоцикла Honda CT50 Motra выставили на аукцион. Кроме того, сегодня были раскрыты подробности о другом проекте внедорожного мотоцикла, который разработал завод ИМЗ – Ural Gear Up Expedition.